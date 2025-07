Razlike u ceni i unutar iste pijace

Još zanimljivije, velike razlike u cenama istih proizvoda postoje i unutar iste pijace . Na Bajloniju, kilogram lubenice može da varira od 80 do 150 dinara, dok na Banjičkoj pijaci dinju možete kupiti za 80, ali i za 180 dinara. Često se jeftinija roba nalazi na tezgama na obodima pijace, dok su najsnabdevenije i najlepše tezge, obično na ulasku, po pravilu i najskuplje.

Maline i kajsije dostižu neverovatne cene

Posebnu glavobolju građanima zadaju cene voća . Reporteri sa Zvezdare primećuju gužvu na Cvetkovoj pijaci, ali i velika odstupanja u cenama: breskve variraju od 100 do 500 dinara po kilogramu.

Ipak, najveći šok predstavljaju cene bobičastog i koštičavog voća. Borovnice se kreću od 800 do čak 1.200 dinara, maline do 1.300 dinara, a kajsije dostižu neverovatnih 600 dinara za kilogram. Čak i kilogram breskvi ide do 500 dinara. Trenutno je primetna slabija ponuda banana i jabuka, dok su šljive tek počele i koštaju oko 300 dinara.