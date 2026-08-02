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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić u porti manastira Kalenić otvorio je tradicionalni Sabor „Prođoh Levač, prođoh Šumadiju“, ističući da je očuvanje srpskog sela neodvojivo od očuvanja tradicije, kulture, duhovnosti i uslova za dostojanstven život ljudi koji u njemu žive. Svečanom otvaranju prisustvovao je i NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan.

Obraćajući se učesnicima i posetiocima, ministar je poručio da tradicija živi samo onda kada se prenosi sa generacije na generaciju i kada postoje ljudi koji su spremni da čuvaju pesmu, igru, običaje i nasleđe svoga kraja.

- Najveća opasnost za naša sela nije to što će biti zaboravljena neka pesma ili običaj. Najveća opasnost je da ne bude ljudi koji će tu pesmu pevati i koji će imati kome da je prenesu. Zato očuvanje sela nije zadatak jednog ministarstva, već čitavog društva - poručio je ministar Glamočić.

1/14 Vidi galeriju Ministar Dragan Glamočić u manastiru Kalenić Foto: MPŠV

On je naglasio da selo ne sme da se posmatra isključivo kao mesto proizvodnje hrane, već kao prostor u kom se odvija život, stvaraju porodice, čuvaju kultura i identitet i gradi budućnost.

- Ne možemo od mladih ljudi očekivati da ostanu na selu samo zato što su tu živeli njihovi preci. Moramo im obezbediti uslove da upravo tu vide svoju budućnost - dobre puteve, škole, zdravstvenu zaštitu, savremenu infrastrukturu i priliku da svojim radom uspešno žive - istakao je ministar.

Govoreći o Levču, ministar je istakao da ovaj kraj predstavlja primer kako se vredan rad, tradicija i poljoprivreda međusobno dopunjuju.

- Ovde žive vredni domaćini koji svojim radom proizvode hranu vrhunskog kvaliteta i doprinose razvoju čitavog kraja. Država će nastaviti da im bude partner, jer svaka podrška poljoprivrednicima predstavlja ulaganje u opstanak naših sela i razvoj Srbije - poručio je Glamočić.

Ministar je čestitao organizatorima, učesnicima i kulturno-umetničkim društvima na negovanju narodnog stvaralaštva, naglasivši da su ovakve manifestacije mnogo više od kulturnih događaja, jer okupljaju ljude, jačaju zajedništvo i čuvaju identitet čitavog kraja.

Na kraju obraćanja, ministar Glamočić je poželeo da Sabor i ubuduće bude mesto na kom će se predstavljati najbolje što Levač i Šumadija imaju, nakon čega je svečano proglasio Sabor "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju“ otvorenim.