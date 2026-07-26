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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić posetio je porodicu Majkić u Tomislavcima, koja je krajem 1995. godine, usled ratnih dejstava i egzodusa srpskog stanovništva iz zapadne Bosne, napustila zavičaj na Grmeču i novi život započela u Srbiji.

Majkići su došli bez sopstvene kuće i zemlje, ali su zahvaljujući upornom radu i porodičnoj slozi najpre razvili proizvodnju mleka, a potom svinjarstvo, ovčarstvo, tov junadi i vinogradarstvo. Danas na gazdinstvu imaju oko 150 krmača, 130 ovaca sa podmlatkom, kao i junad, koze i drugu stoku.

- Porodica Majkić je primer kako se radom, slogom i jasnim planom može stvoriti ozbiljna proizvodnja, čak i kada se počinje bez zemlje i kapitala. Ovde zajedno žive i rade tri generacije. Sinovi Dragan, Aleksandar i Miodrag ostali su na porodičnom gazdinstvu, podelili poslove i svako u svom delu unapređuje proizvodnju. To je Srbija kakvu želimo da gradimo, Srbija u kojoj mladi ostaju na selu, zasnivaju porodice, primenjuju nova znanja i ulažu u poljoprivredu - istakao je Glamočić.

1/9 Vidi galeriju Porodica Majkić izgradila veliko gazdinstvo Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Porodica je krajem 2025. godine otkupila prostor nekadašnje seoske zadruge, koji je bio potpuno zapušten. Sopstvenim radom i sredstvima raščistili su krug, obnovili deo objekata i stvorili uslove za širenje proizvodnje.

Na gazdinstvu zajedno rade Dragan, Aleksandar i Miodrag, dok im u svakodnevnim poslovima već pomažu i njihova deca. Dragan i Miodrag posvećeni su razvoju stočarske proizvodnje, dok Aleksandar, pravnik po struci, razvija savremeno vinogradarstvo i proizvodnju stonog grožđa. Iako imaju različita zaduženja, sva trojica funkcionišu kao jedna celina i zajednički donose odluke o daljem razvoju gazdinstva.

Majkići planiraju izgradnju objekta za tov od 100 do 120 junadi, povećanje stada na oko 200 ovaca i izgradnju dodatnog objekta za 200 krmača. Korisnici su državnih podsticaja za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, nazimica i ovaca, a ostvarili su pravo na podršku i za nabavku priplodnih grla rase angus i junica.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Raspolažu proizvodnim krugom od oko hektar i po i imaju deset hektara pašnjaka u dugoročnom zakupu. Namera im je da razviju sopstvenu proizvodnju teladi i tako smanje zavisnost od kupovine grla na tržištu.

Poseban deo gazdinstva predstavlja proizvodni vinograd površine jednog hektara sa oko hiljadu sadnica i pet pažljivo odabranih stonih sorti vinove loze. Zasad je opremljen savremenim sistemom podzemnog navodnjavanja i senzorima koji neprekidno mere vlažnost zemljišta. Na taj način biljke dobijaju onoliko vode koliko im je potrebno, uz manju potrošnju i gubitke usled isparavanja.

Pored proizvodnog zasada, Majkići imaju i kolekcioni, ogledni vinograd sa više od 70 stonih sorti sa košticama i bez njih. Cilj je da utvrde koje novije sorte najbolje odgovaraju domaćoj klimi i zahtevima tržišta.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

- Ovde vidimo kako se u okviru jednog porodičnog gazdinstva mogu uspešno povezati stočarstvo, vinogradarstvo i savremena tehnologija. Jedan deo porodice razvija stočarsku proizvodnju, drugi proizvodnju stonog grožđa, ali svi rade zajedno. Upravo su takva gazdinstva, zasnovana na znanju, dobroj organizaciji i pametnom korišćenju resursa, budućnost naše poljoprivrede - naglasio je ministar.

Glamočić je poručio da će država nastaviti da podržava domaćine koji žele da proširuju proizvodnju i ulažu u nove objekte, opremu, savremene sisteme navodnjavanja, kvalitetna grla i sadni materijal.

- Želimo da svaki uloženi dinar donese veću proizvodnju, sigurniji prihod i uslove da deca ostanu na porodičnim imanjima. Porodica Majkić pokazuje šta se može postići kada postoje sloga, znanje, rad i jasan plan razvoja - zaključio je Glamočić.