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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas pred Odborom za poljoprivredu Skupštine Srbije da je afrička kuga svinja trenutno registrovana u sedam okruga u Srbiji. Prema njegovim rečima, do 20. jula uginula je ukupno 29.241 svinja.

- Sremski, Mačvanski, deo grada Beograda Obrenovac, Kolubarski. Imamo još jedan slučaj, jedno gazdinstvo u Podunavskom, šest gazdinstava Južnobački i jedno u Zapadnobačkom okrugu - rekao je ministar u skupštini na Odboru za poljoprivredu.

Glamočić je istakao da se broj uginulih svinja smanjuje iz dana u dan.

On je naveo da će afrička kuga svinja ostati prisutna na teritoriji Srbije, kao i da je jedina mogućnost za kontrolu i usporavanje njenog širenja strogo sprovođenje biosigurnosnih mera na gazdinstvima.

- Gde afrička kuga uđe, nažalost, to traje godinama. Ona će ovde ostati - rekao je Glamočić.

Ministar je naglasio da vakcina protiv afričke kuge svinja ne postoji, kao i da ovaj virus ne predstavlja opasnost za ljude i ne prenosi se na njih. Ipak, kako je istakao, ljudi su, zajedno sa divljim svinjama, među glavnim prenosiocima bolesti.

Prema njegovim rečima, najveći rizik predstavljaju gazdinstva koja ne poštuju propisane mere bezbednosti, a iskustva drugih zemalja pokazuju da upravo mala gazdinstva najčešće odustaju od uzgoja svinja zbog problema izazvanih ovom bolešću.

Govoreći o iskustvima Srbije u borbi protiv klasične kuge svinja, Glamočić je podsetio da je kao predsednik Operativnog štaba učestvovao u aktivnostima tokom 2015. godine. Tada je, kako je naveo, Srbija bila jedina zemlja koja je uspela da za oko tri do tri i po meseca zaustavi širenje bolesti uz minimalne posledice, zahvaljujući brzoj reakciji države, strogim merama i vakcinaciji. Za taj uspeh Srbija je dobila priznanje Evropske unije.

Ministar poljoprivrede je prošle nedelje održao sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog rukovodstva, nakon kojeg je odlučeno da se kaznene mere maksimalno pooštre kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

Glamočić je ranije razgovarao i sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu, nakon čega je izjavio da je obilaskom zaraženih područja utvrdio da nadležne službe nisu u potpunosti obavljale svoj posao, zbog čega je potrebno dodatno povećati nivo odgovornosti i budnosti.

Na teritoriji svake jedinice lokalne samouprave formiran je operativni tim koji ima zadatak da sprovodi kontrolu, nadzor i kažnjavanje odgovornih lica. Takođe je najavljena i zabrana sakupljanja vrganja u područjima koja su ugrožena.

Na farmi "Mistral komerc" u Hrtkovcima 9. jula sprovedena je eutanazija više od 11.000 zaraženih svinja. Ministar Glamočić je tada ponovio da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči dalje širenje ove zarazne bolesti.

Tom prilikom uklonjeno je oko 1.100 priplodnih krmača, približno 5.000 prasadi i nekoliko hiljada tovnih svinja.

Glavni prenosioci virusa su ljudi ukoliko ne poštuju propisane mere, dok divlje svinje predstavljaju prirodni rezervoar zaraze.

Afrička kuga svinja je zarazno oboljenje koje pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasno po ljude.

Virus se prenosi direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama, ali i preko kontaminirane hrane, opreme, odeće i vozila.