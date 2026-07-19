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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić održao je sastanak sa Regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je, nakon obilaska zaraženih područja, primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao, zbog čega je neophodno da se poveća budnost svih.

Ministar Dragan Glamočić ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi.

Zaraza se i dalje zadržava na nivou sedam okruga, bez zabeleženih novih slučajeva.

- Kada je reč o Obrenovcu, najkritičnije je u Skelama i Krtinskoj. Upravo sam došao iz naselja Skele i mogu da konstatujem da, nažalost, nadležne službe nisu radile svoj posao. Ni na jednoj kući koju sam obišao nisam video da je obeležena, čak su kapije širom otvorene. To je razlog zašto održavamo sednice regionalnog kriznog centra i lokalne uprave u opštinama - rekao je Glamočić.

"Ovaj nivo discipline ne može da se toleriše"

Glamočić dodaje da je sednica kriznog štaba bila u Sremskoj Mitrovici, a sada je na redu i opštinia Šabac, ukazujući da je neophodna veća budnost svih aktera.

- Koliko god da pričamo danima, očigledno ne dopire do ušiju ljudi. Proglašena je vanredna situacija, a kaznena politika se znatno pooštrava u takvim situacijama. Najveća odgovornost je, osim Uprave za veterinu i Nacionalnog kriznog centra, na lokalnim kriznim centrima i lokalnoj samoupravi koji sprovode mere na licu mesta - istakao je Glamoćić.

ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, upravo oni mogu da vide kako se građani kreću u ovakvoj situaciji.

- Videćemo šta ćemo dalje činiti, ali ovaj nivo discipline se više ne može tolerisati - naglasio je Glamoćić.

Na nivou cele zemlje, najkritičnija situacija je u Rumi, gde je do sada eutanazirano 20.000 svinja.

- Dobro je što se smanjio broj eutanaziranih svinja, imali smo oko 586 novih slučajeva. Trenutno je eutanazirano oko 28.340 svinja, neki broj gore-dole - rekao je Glamoćić.

Nepredvidivi virus

Prema njegovim rečima, zaraza se i dalje zadržava na području sedam okruga.

- Nemamo nove slučajeve i okruge, još smo na sedam okruga, s tim da u dva okruga imamo po jedan slučaj. To je Južnobački okrug sporadično i Zapadnobački okrug, u kojem imamo samo jedan slučaj u Bezdanu. Virus je nepredvidiv i zaista moramo biti budni - poručio je ministar.

U Srbiji je od početka godine više od 28.000 svinja eutanazirano ili je uginulo zbog afričke kuge.

Ministar poljoprivrede održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog vrha, na kojem je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

Na nivou svake jedinice lokalne samouprave formiran je operativni tim zadužen za kontrolu, nadzor i kažnjavanje aktera, a najavljena je i zabrana skupljanja vrganja u ugroženim područjima.

Foto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock

Afrička kuga svinja do 9. jula potvrđena je kod domaćih svinja na 496 gazdinstava u 18 opština i osam upravnih okruga, pri čemu je u zaraženim gazdinstvima uginulo 1.015 svinja, dok je eutanazirano 10.515 životinja.

Na farmi Mistral komerc u Hrtkovcima 9. jula je izvršena eutanazija više od 11.000 grla svinja zaraženih afričkom kugom, a ministar Glamočić je tada rekao da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje ove zarazne bolesti.

Tom prilikom je eutanazirano oko 1.100 priplodnih krmača, oko 5.000 prasadi i više hiljada tovljenika.

Takođe, u prethodna dva meseca u Mačvanskom i Sremskom okrugu i na području Beograda eutanazirano je više od 10.000 svinja na manjim gazdinstvima, ali je virus, uprkos tome, prodro i na veliku farmu.

Vlasnicima uginulih ili eutanaziranih životinja isplaćeno je oko 24,9 miliona dinara.

Glavni prenosioci virusa su ljudi, ako se ne pridržavaju propisanih mera, dok su divlje svinje prirodni rezervoar zaraze.

Afrička kuga svinja je zarazna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude.

Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom, opremom, odećom i vozilima.