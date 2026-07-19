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Tržište rada prolazi kroz jednu od najvećih promena u poslednjih nekoliko decenija - formalne diplomesve češće gube primat u odnosu na konkretne veštine i sposobnosti kandidata, kako prenoci portal Nace Web.

Sve veći broj poslodavaca širom sveta prelazi na tzv. skills-based hiring, odnosno model zapošljavanja u kojem se kandidati procenjuju prvenstveno po tome šta znaju da rade, a ne koje formalno obrazovanje poseduju.

Prema najnovijim analizama tržišta rada, čak oko 70% poslodavaca već primenjuje neki oblik zapošljavanja zasnovanog na veštinama, dok taj udeo i dalje raste iz godine u godinu.

Diploma više nije jedini ili primarni filter

Decenijama je diploma bila osnovni „ulazni kriterijum“ za većinu kancelarijskih i stručnih poslova. Danas se ta logika menja.

Poslodavci sve češće traže konkretno znanje, naročito u pogledu digitalnih veština i digitalne pismenosti, iskustvo iz prakse, sposobnost brzog učenja, "meke veštine" poput komunikacije i adaptabilnosti.

U praksi, to znači da kandidat bez fakulteta, ali sa dokazivim veštinama, sve češće ima iste ili veće šanse od kandidata sa diplomom.

AI dodatno ubrzava promenu

Dodatni faktor koji ubrzava ovaj trend je veštačka inteligencija.

Rutinski poslovi koji su ranije bili tipičan „ulazni nivo“ za mlade sa diplomom - danas se automatizuju, dok raste vrednost onih veština koje AI ne može lako da zameni. To su veštine poput kritičkog mišljenja, komunikacije, rešavanja kompleksnih problema i dr.

Poslodavci menjaju logiku zapošljavanja

Neka istraživanja pokazuju da kompanije sve više prelaze na model u kojem diploma nije eliminacioni faktor. Veštine postaju primarni filter, a testovi i zadaci zamenjuju CV kao glavni selekcioni alat

To znači i promenu u načinu na koji kandidati treba da se pripremaju za tržište rada.

Šta to znači za radnike i kandidate?

Ova promena donosi dve paralelne poruke. Jedna je da diploma više nije garancija zaposlenja, a druga da veštine postaju nova „valuta“ tržišta rada.

U takvom okruženju, konkurentska prednost sve više zavisi od sposobnosti kontinuiranog učenja i dokazivanja znanja kroz praksu.

Novi trendovi zapošljavanja

Trend "veštine pre nego diplome“ više nije teorija, već postaje dominantan model zapošljavanja u sve većem broju industrija.

Ukoliko se nastavi ovim tempom, tržište rada bi moglo u narednoj deceniji značajno da smanji ulogu formalnog obrazovanja kao glavnog kriterijuma za zapošljavanje.