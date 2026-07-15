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Tržište rada u Srbiji pokazuje prve znake oporavka nakon prošlogodišnjeg usporavanja. Prema podacima sajta Poslovi Infostud, od januara do kraja juna objavljeno je 32.713 oglasa za posao, što je oko tri odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Najveći broj oglasa i dalje dolazi iz sektora trgovine, a slede proizvodnja, uslužne delatnosti, turizam i ugostiteljstvo, kao i građevinarstvo. Upravo su građevinarstvo i arhitektura zabeležili najveći rast potražnje za radnicima - 15 odsto, dok je u turizmu i ugostiteljstvu broj oglasa povećan za 13 odsto.

Posebno ohrabruje rast zapošljavanja mladih. Tokom prvih šest meseci ove godine objavljeno je 4.868 oglasa namenjenih studentima i kandidatima bez većeg radnog iskustva, što je čak 24 odsto više nego lane.

Najtraženija zanimanja ostala su uglavnom ista. Poslodavci najviše traže prodavce, magacionere, vozače, konobare, administrativne radnike, komercijaliste, radnike u proizvodnji, kuvare, telefonske operatere i prodajne savetnike.

1/6 Vidi galeriju Ovo su trenutno najtraženija zanimanja u Srbiji Foto: Shutterstock

Kada je reč o platama, među najplaćenijim traženim zanimanjima izdvajaju se komercijalisti i vozači sa prosečnom ponuđenom zaradom od oko 125.000 dinara. Radnici u proizvodnji i administraciji mogu da računaju na oko 88.000 dinara, magacioneri na oko 86.000, dok se plate prodavaca kreću oko 80.000 dinara.

I pored konkurentnih zarada, pojedina zanimanja i dalje kubure sa nedostatkom radnika. Najteže je pronaći autolimare, limare, pekare, barmene, mesare i šefove kuhinja. Za šefove kuhinja poslodavci nude prosečno oko 154.000 dinara, dok plate autolimara dostižu i 180.000 dinara.

Za razliku od većine sektora, IT industrija nastavlja da beleži pad. Broj oglasa za posao u ovoj oblasti manji je za oko 32 odsto u odnosu na prošlu godinu, iako su IT podrška, softverski inženjeri i programeri i dalje među najtraženijim stručnjacima.

Podaci ukazuju da domaće tržište rada postepeno ulazi u fazu stabilizacije, ali da hronični nedostatak kvalifikovanih zanatskih radnika ostaje jedan od najvećih izazova za poslodavce.