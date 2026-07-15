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Učenička kompanija „Moneta Works" iz Tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“ u Novom Sadu ostvarila je izuzetan uspeh na najvećem evropskom festivalu preduzetništva za mlade Gen-E 2026 održanom početkom jula u Rigi, osvojivši čak sedam međunarodnih nagrada i priznanja u konkurenciji najboljih učeničkih kompanija iz 38 evropskih zemalja.

Festival Gen-E 2026 održan je u Rigi, glavnom gradu Letonije, od 6. do 10. jula i okupio je najbolje učeničke kompanije i studentske timove iz cele Evrope. Kao jedan od najprestižnijih evropskih događaja posvećenih preduzetništvu mladih, festival je učesnicima pružio priliku da svoje poslovne ideje i preduzetničke poduhvate predstave pred međunarodnim žirijem, učestvuju u radionicama i panelima i povežu se sa predstavnicima privrede, obrazovanja i institucija. Program je završen svečanom gala večeri, na kojoj su najboljim timovima dodeljena evropska priznanja u oblastima inovativnosti, održivosti, društvenog uticaja i preduzetničkog potencijala.

Tim iz Novog Sada osvojio sedam evropskih nagrada

Među najznačajnijim nagradama koje je osvojio tim iz Srbije je nagrada „Re-Power Your Future“ za najbolji društveni uticaj, namenjena timovima koji svojim inovacijama pokreću pozitivne promene, osnažuju svoju generaciju i doprinose razvoju zajednice.

Učenici iz Srbije bili su ubedljivi i u javnom nastupu, osvojivši nagradu za najbolju scensku prezentaciju, kao i nagradu za najbolji kratki pitch, kategoriju koja je uvedena ove godine i nagrađuje predstavljanje poslovne ideje za svega jedan minut. Natalija Kundačina, koja je predstavljala tim u ovoj kategoriji, osvojila je i individualno priznanje Alumni Leadership Award, kao jedna od šest dobitnika iz različitih zemalja, u konkurenciji 190 učenika iz 38 zemalja.

Foto: JA Latvia

- Predstavljati Srbiju na najvećem evropskom događaju posvećenom preduzetništvu mladih bila je ogromna čast i jedno od najvrednijih iskustava za mene. Posebno sam ponosna na svoj tim, jer smo pokazali koliko zajednička vizija, poverenje i posvećenost mogu da nas odvedu daleko. Zahvalna sam našim nastavnicama mentorkama, kao i organizatorima, na podršci i prilici da učimo, razvijamo se i predstavljamo svoju zemlju među najboljim učeničkim kompanijama Evrope - izjavila je Natalija Kundačina.

Tim koji čine Anđela Božić, Mijat Radovanović, Maša Koprenović i Natalija Kundačina osvojio je i prvo mesto na gradskom reliju, tokom kojeg su učenici kroz niz aktivnosti pokazali timski rad, kreativnost, brzinu i sposobnost saradnje. Uz još dve titule osvojene u zabavnom delu programa, tim Moneta Works završio je svoje učešće na Gen-E festivalu sa ukupno sedam nagrada i priznanja.

- Iz Rige nosim nova prijateljstva, dragocena iskustva i još veću veru da mladi iz Srbije, kada dobiju priliku i podršku, mogu ravnopravno da stoje uz najbolje mlade preduzetnike Evrope. Budućnost pripada mladima koji se usuđuju da stvaraju, sarađuju i veruju u svoje ideje - dodala je Natalija.

Nagradu „Re-Power Your Future“ dodeljuje UniCredit Fondacija, priznanje za najbolji javni nastup Agencija za investicije i razvoj Letonije, dok se Alumni Leadership Award dodeljuje uz podršku kompanije Johnson & Johnson. Gradski reli organizovala je kompanija Würth.

Od nacionalnog uspeha do evropske scene

Moneta Works predstavljala je Srbiju nakon što je proglašena za najbolju učeničku kompaniju u zemlji, u konkurenciji više od 150 učeničkih kompanija iz svih delova Srbije. Učenici su se tokom školske godine nadmetali na regionalnim i nacionalnom takmičenju u organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji.

Foto: JA Latvia

Anđela, Mijat, Maša i Natalija osmislili su i proizveli edukativnu društvenu igru Budget Boss, koja kroz zajedničku igru roditelja i dece razvija finansijsku pismenost i veštine za odgovorno upravljanje novcem.

Mentorsku podršku učenicima pružile su nastavnice Marina Pribiš i Jovana Despić, koje su sa njima pokrenule učeničku kompaniju, a važan oslonac tokom razvoja projekta bio im je i mentor iz biznisa Milovan Jarčević iz kompanije Bosch Srbija. Njihovo iskustvo, konkretni saveti i vera u tim pomogli su učenicima da unaprede svoju ideju, prevaziđu izazove i na evropsku scenu izađu sigurniji u sebe i ono što su zajedno stvorili.

„Kao mentorka, dok gledam ove rezultate, osećam neizmeran ponos koji prevazilazi okvire samog takmičenja. Ovo nije samo priča o sedam osvojenih nagrada u Rigi, već o divnom putovanju tokom kojeg smo zajedno rasli, i učenici i mi mentori. Gledala sam kako Anđela, Mijat, Maša i Natalija sazrevaju kroz svaki izazov, od prve ideje za društvenu igru Budget Boss do trenutka kada su hrabro i samouvereno stali na veliku evropsku scenu. Posebno sam zahvalna koleginici Jovani, sa kojom sam vodila tim i pružala učenicima podršku na svakom koraku. Videti ih kako sa ponosom predstavljaju Srbiju, pokazujući preduzetničke veštine, zrelost i društvenu odgovornost, za mene je najveća nagrada, jer su oni dokaz da uz veru u sebe i naporan rad, granice za naše srednjoškolce zaista ne postoje“, izjavila je nastavnica Marina Pribiš.

Nacionalno takmičenje Učeničkih kompanija u organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji održano je krajem maja u Beogradu, uz podršku Nordeus fondacije, UniCredit Fondacije, NCR Voyix fondacije, Ministarstva prosvete i inicijative BOOST Balkans koju sprovodi ALDA uz finansijsku podršku AFD-a.

Predstavnik Srbije u međunarodnom žiriju

Među članovima međunarodnog žirija ove godine bio je i Tomislav Mihajlović, Chief People & Operations Officer domaće gejming kompanije Nordeus, koja je deo američke kompanije Take-Two Interactive, što predstavlja još jedno značajno priznanje za Srbiju i njenu zajednicu stručnjaka uključenih u razvoj mladih preduzetnika.

,,Bila je izuzetna čast predstavljati našu zajednicu u žiriju na ovogodišnjem Gen-E takmičenju u Rigi i svedočiti neverovatnoj energiji, profesionalizmu i timskom duhu mladih preduzetnika iz cele Evrope. Izuzetno visok kvalitet radova i spremnost učenika da kroz inovativna rešenja odgovore na realne društvene izazove pokazuju da budućnost leži u rukama generacija koje već sada razmišljaju globalno i zrelo. Ovo inspirativno iskustvo još jednom dokazuje koliko je važno da kao industrija nastavimo da ulažemo u preduzetničko obrazovanje i osnažujemo mlade talente na njihovom razvojnom putu”, istakao je Mihajlović.

Srednja škola Žitorađa među najpreduzimljivijim školama Evrope

Pored uspeha učeničke kompanije Moneta Works, Srbija je na Gen-E festivalu dobila još jedno značajno priznanje. Srednja škola Žitorađa osvojila je titulu za Najpreduzimljiviju školu (The Entrepreneurial School) i tako postala jedna od deset srednjih škola u Evropi koje se mogu pohvaliti ovim priznanjem.

Nagradu je u ime škole u Rigi primila nastavnica Bobana Đorđević, koja sa svojim kolegama već godinama sprovodi program Učenička kompanija. Uprkos malom broju učenika, škola ostvaruje zapažene rezultate na takmičenjima i neguje kulturu preduzetničkog učenja, inovacija i timskog rada.

Foto: JA Latvia

Priznanje The Entrepreneurial School tradicionalno se dodeljuje na Gen-E festivalu najboljim evropskim školama koje kontinuirano razvijaju preduzetničko obrazovanje.

Sedam nagrada i priznanja za tim Moneta Works, nagrada za Srednju školu u Žitorađi i učešće predstavnika Srbije u međunarodnom žiriju potvrđuju kvalitet učeničkog preduzetništva u našoj zemlji. Program Učenička kompanija nastavlja da razvija generacije mladih ljudi spremnih da svoje ideje pretvore u uspešne, održive i društveno odgovorne poduhvate.