Bespovratna sredstva za mlade preduzetnike u opštinama sa padom broja stanovnika

Slušaj vest

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije pokreće program koji ima za cilj podsticanje ekonomskog razvoja u opštinama koje se suočavaju sa izraženim negativnim demografskim kretanjima.

U okviru ovog programa biće odobrena bespovratna sredstva mladim preduzetnicima i malim privrednim društvima koja žele da unaprede svoje poslovanje u sredinama sa izazovima populacionog pada.

Ukupno je opredeljeno 50 miliona dinara, a pravo na podršku imaju novoosnovani i postojeći preduzetnici, zadruge i mikro i mala privredna društva čiji su osnivači mladi do 35 godina. Maksimalni iznos bespovratne pomoći po projektu iznosi 500.000 dinara, što može pokriti do 50% vrednosti investicije. Minimalni iznos je 300.000 dinara.

Za šta se mogu koristiti sredstva?

Kupovina opreme, alata, mašina, vozila (novih ili polovnih do pet godina starosti), kao i računarske opreme i softverskih licenci, koje moraju biti nove;

Adaptacija i/ili tekuće održavanje proizvodnog i poslovnog prostora.

Program ne nudi samo finansijsku podršku, već i nove mogućnosti za lokalne zajednice, kroz stvaranje novih radnih mesta i poboljšanje životnog standarda u opštinama pogođenim demografskim problemima.

Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2025. godine, ili do utroška sredstava.

Ministarstvo poziva sve mlade preduzetnike da iskoriste ovu priliku, pokrenu svoj biznis ili unaprede postojeći i time postanu deo rešenja za budućnost Srbije.