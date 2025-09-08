ŽENAMA SA DOBROM POSLOVNOM IDEJOM DAJU DO 5.000 EVRA! Evo do kada traje prijava i ko ima pravo da učestvuje
U okviru regionalnog projekta EWI – Ekonomska inkluzija i pravda za žene zapadnog Balkana, koji sprovodi CARE Balkans sa partnerima, raspisan je javni poziv za žene u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori koje žele pokrenuti ili unaprediti vlastiti biznis.
Projekat financijski podržava Austrijska razvojna agencija, a njegov značaj za Srbiju je u tome što je usmeren na jačanje ekonomskih prava žena kroz razvoj održivih biznisa, povećanje zapošljivosti i kreiranje povoljnijih društvenih i institucionalnih uslova za žensko preduzetništvo.
Pravo da se prijave u Srbiji imaju žene starije od 18 godina koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis ili već imaju registrovan biznis koji žele unaprediti. Poziv se odnosi na žene sa prebivalištem na teritoriji Nišavskog, Rasinskog, Topličkog, Jablaničkog, Pirotskog i Pčinjskog okruga.
Prednost će imati žene iz ranjivih i marginalizovanih grupa, uključujući žene koje su duže od godinu dana nezaposlene, žene sa invaliditetom, samohrane majke, pripadnice nacionalnih manjina, mlade žene do 30 godina, žene starije od 50 godina i žene iz ruralnih područja.
Program podrške uključuje grant sredstva u iznosu do 2.500 evra za pokretanje novih biznisa i grant do 5.000 evra za unapređenje postojećih biznisa.
Osim finansijske pomoći, učesnice će proći stručne obuke "Pokreni svoj posao“ i "Unapredi svoj posao“, uz mentorsku i savetodavnu podršku, pomoć pri izradi biznis planova, promociju i asistenciju u pozicioniranju na tržištu.
Prijave se mogu poslati poštom, online popunjavanjem prijavne forme i na mail organizacije. Više informacija o samom pozivu, načinima prijave, potrebnoj dokumentaciji i kontakttelefonima pronaći ćete na adresi ENECA-e: https://eneca.org.rs/otvoren-je-poziv-za-
ucesce-u-programu-podrske-zenskom-preduzetnistvu/
Tokom septembra meseca biće organizovane informativne sesije širom Srbije, gde će zainteresovane žene moći da dobiju dodatne informacije o pozivu, kriterijumima i procesu selekcije.
Projekat EWI – Ekonomska inkluzija i pravda za žene zapadnog Balkana sprovodi CARE Balkans u saradnji sa partnerima: ENECA (Srbija), LINK Poduzetnički centar (BiH), Strategic Development Consulting (Severna Makedonija) i Tehnopolis (Crna Gora), a finansijski
podržava Austrijska razvojna agencija.