- Njihova primena u industriji i poljoprivredi može značajno unaprediti bezbednost hrane i doprineti racionalnom korišćenju resursa i otpornosti našeg agrara - dodao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić na otvaranju Prvog kinesko-srpskog seminara o vazduhoplovno-svemirskim tehnologijama i industrijskim primenama, u organizaciji Instituta za pojas i put u Beogradu.

Istakavši da su aero-svemirske tehnologije postale temelj savremene industrije i digitalne transformacije, Glamočić je naveo da one otvaraju prostor za rešenja koja imaju dugoročni društveni i ekonomski značaj. Kako je naglasio, satelitsko osmatranje, precizna poljoprivreda, napredni sistemi za prognozu klimatskih rizika, kao i digitalne platforme za podršku proizvođačima suštinski će unaprediti našu poljoprivrednu proizvodnju.

Ministar je istakao da odnosi Srbije i Kine imaju strateški karakter i zasnovani su na međusobnom uvažavanju, poverenju i jasno prepoznatim zajedničkim interesima, a saradnja u oblasti visokih tehnologija dodatno osnažuje to partnerstvo, posebno u kontekstu globalnih izazova i brzih tehnoloških promena.

„Srbija raspolaže kvalitetnim stručnim kadrovima, istraživačkim institucijama i snažnom poljoprivrednom osnovom, dok Kina poseduje napredna tehnološka rešenja i bogato iskustvo u njihovoj primeni. Uveren sam da spajanjem ovih potencijala, kroz zajedničke istraživačke projekte, pilot-programe i razmenu znanja, možemo stvoriti modele saradnje koji će biti primer dobre prakse i izvan naših granica“, rekao je Glamočić.

Foto: Saša Nikolić

Ministar je posebno pozdravio učešće predstavnika Harbinskog politehničkog instituta, kao najcenjenijeg kineskog instituta koji se bavi istraživanjima u domenu svemirskih tehnologija, na ovom događaju.

„Ovakvim skupom i svim budućim projektima mi kreiramo zajedničku budućnost Srbije i Kine u novoj eri, baš kako je zapisano u izjavi potpisanoj pre nešto više od godinu dana, prilikom posete predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga našoj zemlji i njegovog sastanka sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbija ostaje otvorena i spremna da inicira i podrži projekte koji povezuju nauku, inovacije i realni sektor, kao i da zajedno sa kineskim partnerima gradi održiva i dugoročna rešenja u skladu sa savremenim globalnim izazovima“, zaključio je ministar Glamočić.

Na otvaranju Prvog kinesko-srpskog seminara o vazduhoplovno-svemirskim tehnologijama i industrijskim primenama obratili su se i državna sekretarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Marija Gnjatović, pomoćnik ministra privrede Igor Crnobarac, direktor Instituta za pojas i put prof. dr Bojan Lalić, kao i dekan istraživačkog instituta u Čongćingu Harbinskog instituta za tehnologiju prof. Sju Pejgang i šef za naučno-tehnološke poslove pri Ambasadi Narodne Republike Kine u Republici Srbiji Hu Džiju.

Na događaju je upriličena i svečana ceremonija otvaranja Zajedničkog inovacionog centra za kinesko-srpske vazduhoplovno-kosmičke tehnologije Kine i Srbije.