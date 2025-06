- Dajemo bespovratna sredstva da na taj način osnuju svoje poslovanje. Mladi su puni biznis ideja, želje i volje da rade. Često su to i neke prerađivačke delatnosti, a ovog puta smo dozvolili da to budu i uslužne delatnosti. Do 500.000 dinara bespovratnih sredstava - rekla je Mesarović, koja je u Zaječaru posetila i radionicu za izradu torti i kolača "Slatski by Olivera"