Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) saopštila je danas da je sa tržišta povučena hrana za bebe Aptamil AR1 zbog povećanog prisustva bakterije Bacillus cereus.
InfoBiz
Iz prodaje povučena hrana za bebe: Hitna reakcija države zbog povećanog prisustva bakterije
Slušaj vest
Opoziv se odnosi isključivo na pakovanje od 400 grama, sa rokom upotrebe 17. maj 2026. godine i oznakom LOT: 111444865.
Reč je o proizvodu holandskog proizvođača Nutricia Export BV, dok je distributer na hrvatskom tržištu kompanija AWT International d.o.o, prenosi Index.hr.
Nutricia Export BV posluje u okviru francuske prehrambene grupacije Danone i bavi se veleprodajom prehrambenih proizvoda, uključujući mlečne i nutritivne proizvode. Kompanija je posebno poznata po brendu Nutricia, koji je fokusiran na medicinsku i specijalizovanu ishranu.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši