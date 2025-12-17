Slušaj vest

Kako navode iz kompanije cilj im je da upravljanje rizicima bezbednosti hrane postane standardizovano, merljivo i dosledno kroz digitalne alate i jasno definisane veštine ljudi koji sistem svakodnevno primenjuju.

Ova inovacija industriji donosi konkretnu promenu u praksi – preciznije praćenje i kontrolu rizika, veću transparentnost i pouzdan digitalni trag aktivnosti.

Program kompetencija (set digitalnih i funkcionalnih veština) za digitalni HACCP kompanija je osmislila sa ciljem da timove osposobi za rad na digitalnoj platformi i primenu digitalnih praksi u svakodnevnim procesima. Fokus digitalne platforme je na jasnim, merljivim veštinama, kako bi upravljanje bezbednošću hrane bilo dosledno, ponovljivo i proverljivo bez obzira na lokaciju ili tim.

Istovremeno, digitalizacija pojednostavljuje procese i smanjuje mogućnost greške, ali bezbednost hrane ostaje nemoguća bez kompetentnih ljudi koji razumeju sistem i odgovorno ga primenjuju.

Foto: Nestle

- Digitalni HACCP je mnogo više od prelaska sa papira na ekran, to je promena načina rada koja nam omogućava da rizike sagledamo ranije, reagujemo brže i obezbedimo potpunu sledljivost odluka i korektivnih mera. Ali nijedan alat sam po sebi nije dovoljan, ključ su uvek ljudi i njihove kompetencije. Ovakav način rada je važan jer jasno definiše znanja i veštine koje su potrebne da digitalni sistem zaista donese veću bezbednost i doslednost u praksi - izjavila je Jelena Dražeta, menadžerka za bezbednost hrane u Nestlé proizvodnom lancu za zemlje Jugoistočne Evrope.

Nestlé na globalnom nivou upravlja sa oko 3.000 HACCP planova u više od 300 fabrika, a veliki deo tog sistema decenijama je funkcionisao kroz tabele, na različitim jezicima i u različitim formatima, što je otežavalo doslednost i globalni nadzor.

Digitalna transformacija HACCP-a omogućila je harmonizaciju planova kroz jedinstvene, strukturisane baze podataka i automatizovane tokove rada, uz značajno manje ručnog unosa i brže kreiranje i reviziju studija. Uz integracije sa drugim sistemima, kao što su SAP i platforme za monitoring i „early warning“, ažuriranja mogu da se sprovode u realnom vremenu uz automatska obaveštenja i bržu, koordinisanu reakciju na nove rizike ili regulatorne promene.