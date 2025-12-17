Slušaj vest

Jutarnji alarm zvoni, napolju je debeli minus, a vas već hvata jeza pri samoj pomisli na onu mrsku plastičnu strugalicu i smrznute prste. Rešenje za zaleđena stakla na autu nije u skupim hemijskim sprejevima, već se verovatno nalazi u vašoj kuhinji – reč je o običnom krompiru.

Da, dobro ste pročitali. Tajna koju iskusni vozači koriste godinama konačno je dostupna svima, a rezultat je fascinantan. Umesto da se ujutru borite sa ledom, ovaj jednostavan ritual od dva minuta uveče uštedeće vam dragoceno vreme i živce pre odlaska na posao. Sve što treba da uradite je da pripremite vetrobransko staklo pre nego što temperatura padne ispod nule tokom noći.

Kako prirodnim putems prečiti zaleđena stakla na autu

Verovatno se pitate kako povrće može da zameni tešku hemiju? Odgovor leži u hemijskom sastavu krompira. Šećer i skrob koji se nalaze u soku krompira deluju kao prirodni antifriz. Kada ovim sokom premažete staklo, stvarate nevidljivu barijeru koja fizički sprečava molekule vode da se povežu u čvrstu ledenu strukturu. Čak i ako se uhvati tanak sloj, on neće biti tvrdokoran i uklonićete ga jednim potezom brisača, piše Krstarica.

Ovaj metod je superioran jer ne oštećuje gumene delove brisača i kedere oko vrata, što se često dešava upotrebom agresivnih sredstava na bazi alkohola ili sumnjivih odmrzivača. Pored toga, potpuno je besplatan i ekološki prihvatljiv.

Ritual od tri koraka za mirno jutro

Da bi ovaj trik uspeo i da bi vaša zaleđena stakla na autu postala samo ružna uspomena, potrebno je da ispratite sledeće korake:

Pripremite alat: Uzmite jedan krompir srednje veličine i operite ga od zemlje (ne morate ga ljuštiti). Preseci ga na pola nožem.

Utrljajte temeljno: Presečenom stranom krompira kružnim pokretima pređite preko celog vetrobranskog stakla i bočnih prozora. Potrudite se da sok pokrije svaki centimetar površine.

Jutarnje buđenje: Kada ustanete, primetićete da se led nije formirao ili je u stanju „bljuzgavice“. Jednostavno uključite brisače sa malo tečnosti za pranje stakla da isperete ostatke skroba i spremni ste za pokret.

Dodatni saveti za ekstremne hladnoće

Iako su zaleđena stakla na autu najčešći problem, ovaj trik možete koristiti i na retrovizorima koji nemaju grejače. Važno je napomenuti da staklo treba da bude relativno čisto pre nanošenja krompira, jer ne želite da utrljavate blato u staklo. Ako nemate krompir pri ruci, sličan efekat, mada nešto slabiji, možete postići i crnim lukom, ali budite spremni na intenzivniji miris.

Ne dozvolite da vam zaleđena stakla na autu diktiraju raspored. Iskoristite moć prirode, sačuvajte novac i što je najvažnije – sačuvajte svoje ruke od smrzavanja. Sledeći put kada vidite da komšija struže led, možda je vreme da mu dobacite jedan krompir i podelite tajnu.