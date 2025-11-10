Slušaj vest

Ono što bi trebalo da bude brzo rešenje često se pretvori u skupu popravku. Za vlasnike automobila koji nemaju garažu, zimska jutra znače redovno struganje leda sa vetrobranskog stakla. Međutim, stručnjaci upozoravaju da pokušaj ubrzavanja ovog posla „pametnim trikovima“ može dovesti do ozbiljne i skupe štete.

Kada smo u žurbi, a staklo prekriveno debelim slojem leda, mnogi posežu za toplom vodom, što je, kako upozoravaju ADAC i Dekra, velika greška.

Istina je da će led nestati, ali vrlo lako može nestati i staklo. Nagla promena temperature, razlika između tople vode i zaleđenog vetrobrana, često dovodi do pucanja stakla. Tako se pokušaj brzog rešenja pretvara u visoku troškovnu stavku, jer zamena vetrobrana može koštati nekoliko stotina evra.

Ni mlaka voda nije rešenje

Foto: Shutterstock

Ni upotreba mlake ili hladne vode ne pomaže, ona samo delimično otopi led, koji se zatim ponovo zaledi i stvori još deblji sloj. Umesto da se uštedi vreme, posao postaje još teži i duži.

Stručnjaci preporučuju klasični strugač za led

Najsigurnije je koristiti plastični strugač sa dve strane, nazubljenu za deblji sloj leda i glatku za tanji. Važno je ne pritiskati previše i ne strugati naglo, jer sitne čestice prljavštine mogu izgrebati staklo. Alternativno, mogu se koristiti sprejevi za odleđivanje koji sadrže alkohol i druge hemijske komponente, oni efikasno otapaju led bez oštećenja stakla. Ipak, treba paziti da ne ostave tragove ili mrlje, piše Jutarnji.hr.

Prevencija je najbolja zaštita

Kako biste izbegli jutarnje struganje, automobil možete prekriti zaštitnom folijom protiv leda, koja se na internetu može nabaviti već za oko 10 evra. U nuždi može poslužiti i čvrst komad kartona, ali nikako stare novine – one se lepe za staklo i teško se skidaju, navodi Feniks magazin.