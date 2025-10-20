Slušaj vest

Nacionalna organizacija za potrošače - NEPRO objavila je da su sa tržišta povučena putnička vozila Mercedes-Benz Vito i Viano, proizvedena u periodu od 3. decembra 2002. do 24. februara 2006. godine, zbog moguće povrede putnika.

Kako se navodi, postoji rizik od mogućeg neadekvatnog otvaranja vazdušnog jastuka, što može dovesti do povrede putnika.

Foto: Printscreen/Nepro

Opoziv pod oznakom NC2DABTKW5 objavljen je 1. septembra 2025. godine, a mreža ovlašćenih servisera već je obaveštena i započela kontaktiranje vlasnika vozila koja su obuhvaćena ovom akcijom.