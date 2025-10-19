Digne im se kosa na glavi kada im kupci ulete pre zatvaranja

Slušaj vest

Kompanija Lidl povukla je iz prodaje u Nemačkoj svoje vafle sa puterom i sirupomzbog mogućeg prisustva metalnih čestica.

Iz prodaje je povučeno pakovanje ovih okruglih vafla od 560 grama koje se prodaje pod nazivom "Stroopwafel", a za lanac Lidl proizvodi ih holandski dobavljač Biscuit International, prenosi Špigel.

Povlačenje proizvoda odnosi se na prodavnice u Zapadnoj Pomeraniji, Donjoj Saksoniji, Severnoj Rajni Vestfaliji, kao i Zarlandu, Saksoniji i Šlezvih Holštajnu, naveo je list.

Kupci će dobiti nazad svoj novac

Proizvod se može vratiti u svim prodajnim objektima Lidla, a cena vafla će kupcima biti refundirana.

Portal Produktwarnung.eu registrovao je u proteklih 12 meseci povlačenje, ili izdavanje upozorenja za skoro 42 proizvoda mesečno.

Proizvodi se povlače iz prodaje najčešće zbog prisustva stranih materija, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Često povlačenje proizvoda

Kako navodi organizacija Foodwatć, u Nemačkoj je zabeleženo dva do tri povlačenja prehrambenih proizvoda nedeljno.

Kako navodi Špigel, statistički gledano, broj defekata u namirnicama je proteklih godina u porastu, pri čemu se od 2013. do 2032. gotovo učetvorostručio.

Kako navode eksperti, razlog za to su striktnije kontrole i promena prakse mnogih kompanija koje povlačenje proizvoda sada vide kao odgovornu akciju prema potrošačima i više ne strahuju od objavljivanja saopštenja o povlačenju iz prodaje, navodi list.