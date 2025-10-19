Slušaj vest

Kako je sve više industrijskih igrača ušlo u svet Bitcoin (BTC) rudarenja, to više nije ista arena za male učesnike kao pre 12 do 15 godina.

Dani kada si mogao da koristiš običan laptop za rudarenje Bitcoina su daleka prošlost - kao da pokušavaš da podesiš karburatorski motor u eri AI električnih automobila.

Ali to ne znači da je tvoj laptop beskoristan. Naprotiv, zahvaljujući PepeNode (PEPENODE) projektu, teren je ponovo izjednačen, a potencijalna dobit čak i veća.

Umesto da se takmičiš protiv rudarskih farmi vrednih milijarde dolara za minimalnu šansu da osvojiš blok, PepeNode pomera verovatnoću u korist običnih korisnika. Ovde korisnici zarađuju tako što strateški kombinuju virtuelne rudarske čvorove (nodes), pri čemu svaki donosi različite nagrade u zavisnosti od načina na koji je iskorišćen u ekosistemu.

I umesto da isplaćuje zaradu u BTC-u, PepeNode nagrađuje igrače najbrže rastućim meme kriptovalutama u industriji, kao što su Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) i druge visokoperformansne tokene.

Najbolje od svega - PepeNode pretvara ovo iskustvo u gamifikovano virtuelno rudarenje, koje spaja DeFi mehaniku i meme kulturu. Sa pretprodajom koja je već premašila 1,8 miliona dolara, rani korisnici i dalje mogu obezbediti svoje PEPENODE tokene pre nego što projekt bude listiran na velikim berzama.

Trenutna cena iznosi 0,001105 USD po tokenu, i ostaće takva još dva dana, pre sledećeg planiranog povećanja.

Surova matematika solo rudarenja - i zašto šanse nisu na strani malih igrača

Bitcoin mreža trenutno ima hashrate od oko 1,0 ZH/s - što znači preko trilion terahaša koji se takmiče za samo 144 bloka dnevno.

Za solo rudare, to je kao da kupuješ lutrijski tiket iz bazena od 10-11 miliona svakih 10 minuta.

Da to bolje shvatiš, zamisli da koristiš rig od 100 TH/s - pristojan sistem za malog rudara koji koristi Antminer S19j Pro. Ukupni godišnji trošak (oprema, struja i održavanje) bio bi oko 3.000 dolara.

Sa trenutnim hashrate-om, tvoja šansa da pronađeš jedan blok je 1 prema 10-11 miliona, što znači da bi statistički mogao da „osvojiš blok“ jednom u 180-220 godina, i to pod uslovom da sve radi bez prekida.

Čak i ako bi imao sreće i „udario zlato“, tvoja nagrada bi bila 3,125 BTC (vrednih oko 346.000 dolara po trenutnoj ceni), plus manji dodatak od transakcionih naknada.

Drugim rečima, imaš veće šanse da osvojiš Powerball džekpot, gde je verovatnoća oko 1 prema 292 miliona, što je i dalje astronomski, ali statistički bolja opcija od solo rudarenja Bitcoina sa 100 TH/s.

Rudarenje bi trebalo da bude profitabilna aktivnost, a ne puka lutrija. I osim ako ne vodiš skladište puno ASIC mašina, te šanse ostaju brutalno male.

Zato PepeNode menja pravila igre - omogućavajući da tvoj laptop ili telefon postanu korisni za virtuelno rudarenje meme kriptovaluta, kroz kombinacije čvorova u okviru igre - bez računa za struju ili industrijskih ulaganja.

Povratak pravednog rudarenja - ovog puta u virtuelnom obliku

PepeNode menja pravila tako što čini rudarenje virtuelnim i gamifikovanim. Suštinski, vraća originalni duh rudarenja - kada je ono bilo dostupno, fer i otvoreno svima, pre nego što su industrijski giganti preuzeli scenu i istisnuli male rudare.

U okviru ekosistema, korisnici mogu graditi sopstvene virtuelne server sobe, nadograđivati objekte i kupovati čvorove pomoću PEPENODE tokena. Što je postavka optimizovanija, to su nagrade veće - sve zarađene direktno u PEPENODE-u.

Rudarenje sa PepeNode postaje strategijska igra, a ne lutrija sa minimalnim šansama. Dizajnirano je da bude isplativije i zabavnije od čekanja decenijama da solo rudar pronađe jedan blok.

Kako bi stvari bile još konkurentnije, PepeNode uključuje rang-liste (leaderboards), gde najbolji igrači dobijaju premium nagrade u vodećim meme kriptovalutama, kao što su PEPE, FARTCOIN i druge.

A pošto su meme kriptovalute ponovo pred novim superciklusom, ove nagrade bi mogle doneti ogroman profit onima koji se uključe na vreme. U tržištu gde većina kripto imovine i dalje miruje, virtuelna ekonomija rudarenja PepeNode-a nudi priliku da se akumulira vrednost pre sledećeg talasa.

Uloga PEPENODE tokena

Sada, ERC-20 token PEPENODE je ono što rani investitori trenutno obezbeđuju kroz pretprodaju - i to sa dobrim razlogom.

Prvo, PEPENODE služi kao utility token koji pokreće ceo ekosistem. Potreban je za nadogradnju virtuelnih rudarskih objekata i kupovinu čvorova. Takođe, to je i nagrada zarađena rudarenjem, ali i sredstvo koje omogućava samo učešće, čime mu se daje jasna upotrebna vrednost od samog početka.

Drugo, njegova upotreba prevazilazi samu igru - PEPENODE se može stakingovati putem nativnog staking protokola projekta, koji trenutno donosi dinamičnu nagradu od 700%. Više od 1,1 milijarde PEPENODE tokena već je zaključano u stakingu, što pokazuje da rani učesnici ne špekulišu kratkoročno, već planiraju dugoročnu akumulaciju pre nego što igra zvanično počne.

Treće, u sistem je ugrađena decentralizovana uprava (governance). O budućem razvoju platforme i ažuriranjima odlučivaće najaktivniji korisnici - oni koji zapravo koriste PepeNode, a ne spoljni investitori.

Ali možda najveći razlog za uzbuđenje - i zašto je pretprodaja već blizu 2 miliona dolara - leži u njegovom deflatornom dizajnu. Za svaku potrošenu jedinicu tokena na nadogradnje, 70% se trajno spaljuje, čime se smanjuje cirkulacija i stvara stalan pritisak na rast vrednosti.

U kombinaciji sa zanimljivim gameplay-om i inovativnim pristupom rudarenju, ovi mehanizmi stvaraju retkost i tražnju koju rani kupci veruju da bi mogla učiniti PEPENODE jednom od najuspešnijih meme kriptovaluta u sledećoj fazi superciklusa - što potvrđuje i Michael Wrubel, poznati kripto influenser sa preko 315.000 YouTube pretplatnika.

Kako kupiti PEPENODE

Da se pridružiš pretprodaji PepeNode-a, poseti zvanični sajt i kupi pomoću ETH, BNB, USDT (ERC-20 ili BEP-20), pa čak i kreditne ili debitne kartice.

Kupci mogu da se povežu koristeći svoj omiljeni novčanik, poput Best Wallet-a, koji se smatra najboljim kripto i Bitcoin novčanikom u industriji. PepeNode je sada uvršten na Upcoming Tokens - alat za pretragu projekata unutar Best Wallet-a - tako da možeš da kupiš, pratiš i preuzmeš tokene kada projekat postane aktivan.

Pametni ugovor projekta je proveren od strane Coinsult-a, što pruža dodatnu sigurnost ranim investitorima.

Prati projekat na X i Telegramu za najnovije vesti i ažuriranja.

Posetite PepeNode