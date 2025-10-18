Uredba predsednika Aleksandra Vučića stupa na snagu od ponedeljka, te već od tada možete da očekujete niže cene na rafovima trgovinskih lanaca.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače da je subjekt u poslovanju s hranom LEDO plus d.o.o., Zagreb, samoinicijativno i iz predostrožnosti opozvao proizvod NJOKI PREMIUM 500g, LOT broj L:250312, najbolje upotrebiti do 12.03.2026.

Kako se navodi u saopštenju kompanije razlog opoziva je potencijalno prisustvo stranog tela u proizvodu (metalnog porekla).

- Preduzete su sve potrebne preventivne mere i dodatne bezbednosne provere kako bi se utvrdile sve okolnosti i sprečilo ponavljanje slične situacije - navodi se u saopštenju.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvod s navedenim rokom trajanja (12.03.2026) i serijom proizvodnje (L:250312), koji su jasno istaknuti na poleđini pakovanja.