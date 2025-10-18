Slušaj vest

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavestio je potrošače da je subjekt u poslovanju s hranom LEDO plus d.o.o., Zagreb, samoinicijativno i iz predostrožnosti opozvao proizvod NJOKI PREMIUM 500g, LOT broj L:250312, najbolje upotrebiti do 12.03.2026.

Kako se navodi u saopštenju kompanije razlog opoziva je potencijalno prisustvo stranog tela u proizvodu (metalnog porekla).

- Preduzete su sve potrebne preventivne mere i dodatne bezbednosne provere kako bi se utvrdile sve okolnosti i sprečilo ponavljanje slične situacije - navodi se u saopštenju.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvod s navedenim rokom trajanja (12.03.2026) i serijom proizvodnje (L:250312), koji su jasno istaknuti na poleđini pakovanja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.

