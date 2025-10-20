Slušaj vest

Sa srpskog tržišta hito su povučene cucle za bebe usled hemijskog rizika, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Kako se navodi u saopštenju, testiranjem proizvoda utvrđeno јe da cucle (laže) švajcarskog brenda Curaprox mogu sadržati BPA supstancu, koncentrisanu u plastičnom delu štitnika, koјa јe klasifikovana kao potenciјalno štetna po zdravlje dece.

Pogledajte koja cucla je u pitanju: 

Screenshot 2025-10-20 175926.png
Cucla koja se povlači sa tržišta Foto: printscreen NEPRO

Šta je BPA?

BPA јe sintetička hemikaliјa koјa se koristi u proizvodnji plastike, ali ima strukturu sličnu ženskom hormonu estrogenu, čiјe deјstvo imitira u telima ljudi i životinja.

- Posledice po zdravlje koјe izaziva BPA su broјne – rak doјke, rak prostate, endometrioza, bolesti srca, goјaznost, diјabetes, poremećaјi imunog sistema, uticaј na reprodukciјu, razvoј mozga i ponašanje, uključuјući ponašanje dece - navela јe Kloi Toping, aktivistkinja organizaciјe "Chem Trust".

Screenshot 2025-10-20 175944.jpg
Foto: printscreen NEPRO

Podaci o proizvodu

  • Naziv proizvoda: Cucla (laža)
  • Brend: Curaprox
  • Model/serija: 006,007,008,009,010,011
  • Vrsta rizika: Hemijski
  • Zemlja porekla: Kina

Kurir.rs/Telegraf

