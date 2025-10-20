HITNO POVUČEN PROIZVOD ZA BEBE SA SRPSKOG TRŽIŠTA! Oglasilo se Ministarstvo saopštenjem: Ima opasnu hemikaliju, posledice OPASNE! Evo o čemu se radi! (FOTO)
Sa srpskog tržišta hito su povučene cucle za bebe usled hemijskog rizika, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).
Kako se navodi u saopštenju, testiranjem proizvoda utvrđeno јe da cucle (laže) švajcarskog brenda Curaprox mogu sadržati BPA supstancu, koncentrisanu u plastičnom delu štitnika, koјa јe klasifikovana kao potenciјalno štetna po zdravlje dece.
Pogledajte koja cucla je u pitanju:
Šta je BPA?
BPA јe sintetička hemikaliјa koјa se koristi u proizvodnji plastike, ali ima strukturu sličnu ženskom hormonu estrogenu, čiјe deјstvo imitira u telima ljudi i životinja.
- Posledice po zdravlje koјe izaziva BPA su broјne – rak doјke, rak prostate, endometrioza, bolesti srca, goјaznost, diјabetes, poremećaјi imunog sistema, uticaј na reprodukciјu, razvoј mozga i ponašanje, uključuјući ponašanje dece - navela јe Kloi Toping, aktivistkinja organizaciјe "Chem Trust".
Podaci o proizvodu
- Naziv proizvoda: Cucla (laža)
- Brend: Curaprox
- Model/serija: 006,007,008,009,010,011
- Vrsta rizika: Hemijski
- Zemlja porekla: Kina
Kurir.rs/Telegraf