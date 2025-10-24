Slušaj vest

Dizel motori polako nestaju. Čak i u Evropi, poslednjem uporištu ovog pogonskog sistema, potražnja je poslednjih godina naglo pala, pre svega zbog smanjenja ponude i ekoloških ograničenja.

Na svom vrhuncu, početkom 2010-ih, dizelaši su činili više od 50 odsto prodaje novih automobila.

Do avgusta ove godine, njihov tržišni udeo među novim automobilima pao je na samo 8,3 odsto, prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).

Jedan od razloga za spor nestanak dizela jeste to što proizvođači sistematski izbacuju ovaj tip motora u korist hibrida kako bi ispunili sve strože propise o emisijama.

Ipak, Škoda i dalje ostaje verna svom omiljenom TDI motoru u nekoliko modela, uključujući Superb.

Ovaj model je sada vlasnik Ginisovog rekorda, dokazujući da dizel i dalje ostaje neprikosnoveni šampion efikasnosti na duge staze.

Naime, Miko Marčik, pobednik Evropskog reli šampionata 2025. godine, vozio je dizel Škodu Superb 2.831 km bez dopune goriva!

Automobil je bio serijski Superb, osim guma sa niskim otporom kotrljanja i spuštenog ogibljenja preuzetog sa Sportline verzije. Visina je smanjena za 15 milimetara radi bolje aerodinamike, ali automobil nije bio dodatno modifikovan.

Da bi povećao šanse za rekord, Marčik je do vrha napunio rezervoar od 66 litara u svom automobilu.

Kao što se i očekivalo, 29-godišnji Poljak vozio je izuzetno pažljivo.

Trasa je vodila od Lođa u Poljskoj, kroz Nemačku i Pariz, pa nazad preko Holandije, Belgije i Nemačke, uz prosečnu brzinu od oko 80 km/h.

ERC šampion pokazao je neverovatnu samokontrolu, imajući u vidu da je navikao da vozi svoju Fabiju RS Rally2 do krajnjih granica.

Superb je u proseku trošio samo 2,61 litar na 100 kilometara, što je daleko bolje od zvanične vrednosti od 4,8 litara.

Tokom vožnje kroz Francusku, "vetar u leđa" pomogao je da se na deonici od 200 kilometara postigne impresivnih 2,2 litra na 100 km.

Mali točkovi od 16 inča i relativno mala masa od 1.590 kilograma takođe su išli u prilog rezultatu.

Ovaj Superb ima prednji pogon i sedmostepeni automatizovani menjač sa duplim kvačilom, a vožnja je obavljena isključivo u Eco režimu.

Naravno, Marčik nije koristio pun potencijal 2.0 TDI motora od 150 KS i 360 Nm obrtnog momenta.

Da bi ruta bila optimalna, prateće vozilo kretalo se nekoliko kilometara ispred, javljajući informacije o saobraćaju i pomažući da se izbegne naglo kočenje i ubrzavanje.

Uprkos rekordu, reli šampion planira da pomeri granice još više. Njegov sledeći cilj je da pređe 3.000 kilometara sa jednim rezervoarom.

Veruje da je to ostvarivo, jer je prethodna vožnja uključivala duge uspone i noćne temperature od samo 1°C u Nemačkoj.

Takođe smatra da bi korišćenje premijum dizela dodatno povećalo šanse da dođe do tog cilja.

Uprkos svemu, matična kompanija Škode, Volkswagen grupa, postepeno ukida dizel motore. Već su nestali iz manjih automobila kao što su Polo i Fabia, a ostali su samo u kompaktnim automobilima Golf, Octavia i većim modelima.

Ako Evropska unija zadrži planiranu zabranu prodaje novih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem od 2035. godine, dizel će potpuno nestati sa tržišta novih automobila.

Realno, ovaj pogon možda neće opstati ni do sredine sledeće decenije – barem ne u putničkim vozilima.