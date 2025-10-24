Građani će po ovim cenama puniti svoje rezervoare

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 193 dinara, dok je cena benzina 177 dinara.

Poredeći cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin poskupeli su za dinar.

Nestašica goriva u Moskvi

Beloruski izvoz benzina u Rusiju železnicom učetvorostručio se u septembru u odnosu na prethodni mesec, jer se Moskva bori sa nestašicom goriva izazvanom ukrajinskim napadima na njenu energetsku infrastrukturu, rekli su izvori iz industrije kasno u utorak.

Zamrzavanje cena

Nekoliko ruskih regiona je poslednjih nedelja bilo primorano da uvede mere štednje i privremeno zamrzne cene goriva, jer je zemlju pogodila nestašica popularnih vrsta benzina izazvana napadima dronovima usmerenim na rafinerije i druga energetska postrojenja.

Kao odgovor, Moskva je takođe ograničila izvoz benzina i dizela.

Ovo nije prvi put da se Rusija oslanja na susednu Belorusiju, a prošle godine je povećala uvoz goriva kako bi pokrila manjak na tržištu.

Rekordne isporuke iz Belorusije

Prema izvorima, isporuke benzina železnicom iz beloruskih rafinerija na rusko domaće tržište dostigle su 49.000 metričkih tona prošlog meseca, što je ekvivalentno 14.500 barela dnevno. Zajedno sa benzinom, isporuke dizela u septembru iznosile su 33.000 tona.