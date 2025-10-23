Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je večeras uverenje da će se Srbija dogovoriti sa ruskim partnerima posle uvođenja sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) i dodao da će se učiniti sve da se ne ugrozi ruska imovina.

''Ja verujem da ćemo se dogovoriti najpre s ruskim partnerima i daćemo sve od sebe da se ne ponašamo neodgovorno i da ne ugrozimo rusku imovinu, da im ne otimamo imovinu'', rekao je Vučić za RTS.

Kako je rekao, ruski partneri su istakli da su ga razumeli i da će uradite sve što je u njihovoj moći kako bi pomogli Srbiji po pitanju NIS.

"Oni su meni rekli na fer način - razumeli smo te, Aleksandre, mi ćemo pokušati da se dogovorimo, da radimo sve što možemo da bismo vam pomogli po tom pitanju'', dodao je on.

Kako je naveo, zbog sankcija NIS-u i banke se izlažu riziku, ali, kako je rekao, neće dozvoliti da banke propadnu.

"Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima investicioni rejting. Toliko smo uložili u to, moja dužnost je da budem srpski domaćin, da čuvam Srbiju od svega, da pokažemo fer odnose prema Rusima, kao i prema svima", dodao je on.

