Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da se trudi da sačuva zemlju od svih teških izazova, kao što su i američke sankcije NIS-u. Istakao je da građani ne treba da brinu.

"Prvi dan kada budemo imali probleme, mi ćemo da uzmemo stvari u svoje ruke i da rešavamo. Prvi dan. I biću gospodar na izgovorenih reči. Ljudi ne treba da brinu, neće imati kantice", rekao je Vučić.

Rekao je da veruje da ćemo imati dovoljno struje, ali da se time moramo baviti u godinama koje dolaze da bismo za deset godina imali dovoljno električne energije

Takođe, kako je rekao, rešavaće se i svi problemi sa gasom.

Mađarski MOL uvozi oko 400.000t i godišnji je najveći uvoznik, pa Lukoil oko 100.000t, svi ostali uzimaju iz naše rafinerije, rekao je Vučić.

"Dakle, MOL nam je najveći uvoznik derivata. Dogovorili smo bili te večeri da MOL uveze značajno veće količine, a onda videli ste to jutro, negde oko šest sati, izgorela je ta najveća Molova rafinerija", rekao je Vučić.

Naglašava da je sada pitanje da li će Mađari osim za sebe imati za još nekog drugog, a siguran je da će onda dati i Srbiji.

Foto: Printskrin RTS

"Može rafinerija da ne radi 15-20 dana. Biće potrebno još mesec dana da počne da radi. To će nam se odraziti na stopu rasta. To će nam se odraziti na BDP, na plate, na penzije...", kaže predsednik Srbije.

Istakao je da je zato potrebno da se vodi računa da mi sebe obezbedimo.

"Trudim se da pronađemo da nađemo što više opcija da bismo se obezbedili", rekao je Vučić.

Rusi su nam bili pouzdani partner, ne razumem tu igru oko potpisivanja gasnog aranžmana, moguće je da je to u vezi sa naftnim pitanjem.

Predsednik Srbije je istakao da je energetski sistem Srbije nosilac privrede.

"Mazuta smo obezbedili, čini mi se, dovoljno do kraja januara. Stvari se komplikuju, ali ljudi moraju da znaju da mi radimo na tome na dnevnom nivou i verujem da ćemo uspeti da pronađemo rešenje. Ne mislim ja ni da je Evropska unija donosila mere zbog nas. Mi smo zemlje između dve članice Unije i mirni smo do 2027. godine. Mi nismo imali gasovod u Srbiji, već smo ga izgradili pre pet ili šest godina. Izgradili smo interkonektor prema Bugarskoj i potrebno nam je još interkonektora i gasa, posebno zato što i Bosna i Hercegovina zavisi od toga", naveo je Vučić.

Istakao je da ne gleda da Srbija prezimi, već dugoročno – na pet ili deset godina i da Srbija ne treba da se opredeljuje za Evropsku uniju ili Rusiju.