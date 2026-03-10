Slušaj vest

Pitanje ko je bio najbogatiji Srbin u istoriji često izaziva rasprave među ekonomistima i istoričarima. Ipak, prema brojnim medijskim napisima i procenama koje su se poslednjih godina pojavile u javnosti, tu titulu mnogi pripisuju industrijalcu i inženjeru Miloš Savčić.

Savčić je bio jedan od najuticajnijih privrednika u Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji u prvoj polovini 20. veka. Prema pojedinim procenama, vrednost njegove imovine, kada bi se preračunala u današnje cene, mogla bi da dostigne i oko 17 milijardi dolara.

Industrijalac koji je oblikovao privredu

Miloš Savčić (1865–1941) bio je inženjer, industrijalac i političar. Osim što je bio uspešan biznismen, obavljao je i funkciju gradonačelnika Beograda krajem dvadesetih godina prošlog veka. Njegov poslovni uticaj bio je izuzetno širok. Investirao je u rudarstvo, bankarstvo, industriju i nekretnine, a učestvovao je i u razvoju velikih infrastrukturnih projekata. Upravo zbog širine njegovih ulaganja mnogi ga danas nazivaju i „srpskim Rockefellerom“ tog vremena.

Šta je sve posedovao?

Njegova imovina pre Drugog svetskog rata bila je toliko velika da je obuhvatala čitave privredne grane, a ne samo pojedinačne zgrade.

Detaljan pregled onoga što je posedovao i izgradio, prema različitim izvorima:

1. Nekretnine i zemljište (danas elitni delovi Beograda) - Najveći deo današnjeg elitnog naselja Dedinje nekada je bio u vlasništvu Miloša Savčića.

- Vila u Užičkoj 15: Savčić je na ovom placu (površine 10.000 m²) podigao porodičnu vilu. Nakon rata vila je oduzeta, u nju se uselio Josip Broz Tito, a kasnije i Slobodan Milošević.

- Plac za "Kuću cveća“: Zemljište na kojem se danas nalazi Muzej Jugoslavije i Titov grob pripadalo je porodici Savčić.

- Dvor na Dedinju: On je bio ključni čovek koji je isušio močvare na Dedinju i pripremio teren za izgradnju Beli dvor za kraljevsku porodicu Karađorđević.

2. Industrija i rudarstvo - Njegova moć ležala je u sirovinama. Navodno je posedovao čak 260 rudnih polja. Rudnik Trepča: Savčić je bio jedan od ključnih investitora i suvlasnika pre nego što je udeo prodat Englezima.

- Rudnik „Ravanica“: Posedovao je jedan od najvećih rudnika uglja koji je snabdevao fabriku šećera i beogradsku industriju.

- Prometna banka: Bio je osnivač i predsednik upravnog odbora banke koja je finansirala gotovo sve velike projekte u zemlji.

- Fabrike vagona i čelika: Bio je vlasnik fabrika u Smederevo i Kruševac (današnji „14. oktobar“).

3. Infrastrukturni poduhvati - Savčić je bio inženjerski vizionar koji je direktno uticao na izgled grada.

- Beogradska klanica: Izgradio je modernu klaonicu sa najsavremenijom opremom tog vremena, čime je država mogla da izvozi meso širom Evrope.

- Prva hladnjača: Omogućio je očuvanje hrane i stabilan izvoz poljoprivrednih proizvoda.

- Vodovod i kanalizacija: Kao gradonačelnik Beograda (1929–1930) reorganizovao je komunalni sistem grada.

Oduzeta imovina porodici, borba traje i danas

Kada je Nemačka okupirala Beograd 1941. godine, nacisti su Savčića i njegovu porodicu odmah izbacili iz vile u Užičkoj, jer im je bila potrebna najlepša i najsigurnija kuća u gradu za njihovo zapovedništvo. Na žalost, Savčić je ubrzo nakon toga preminuo u bedi u Starom dvoru, gde mu je privremeno bilo dozvoljeno da boravi. Njegova porodica i danas vodi pravnu borbu za restituciju (povrat) ove imovine, koja se procenjuje na milijarde dolara. Iako je teško precizno izračunati vrednost njegovog bogatstva, Miloš Savčić se i danas često pominje kao jedan od najbogatijih i najuticajnijih industrijalaca u istoriji, prenosi Biznis.info.