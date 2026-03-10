Slušaj vest

Prodajni dan u kompleksu Victory Gardens – 20. mart

Druga faza prodaje stanova u zgradi Jasmin, u okviru stambenog kompleksa Victory Gardens na Čukarici, donosi novu priliku za kupce koji traže stan u savremenom stambenom okruženju, kao i za one koji su propustili priliku u prvoj fazi. Stanovi u ovoj fazi prodaje dostupni su već od 2.700 €/m² + PDV, uz mogućnost kupovine putem stambenog kredita u bilo kojoj fazi izgradnje.

Povodom početka nove faze prodaje, 20. marta biće organizovan prodajni dan, kada će zainteresovani kupci moći da se upoznaju sa projektom, dostupnim stanovima i uslovima kupovine. Savremena arhitektura i funkcionalni rasporedi Zgrada Jasmin projektovana je u skladu sa savremenim urbanim standardima — čiste linije, velike staklene površine i funkcionalni rasporedi stanova omogućavaju obilje prirodnog svetla i visok nivo komfora u svakodnevnom životu. Victory Gardens planiran je kao stambeni kompleks u kojem su arhitektura, infrastruktura i otvoreni prostor povezani u jedinstveno okruženje za život.

U okviru kompleksa planirani su i sadržaji namenjeni svakodnevnim potrebama stanara: — integrisani dečiji vrtić

— retail sadržaji za svakodnevne potrebe

— teren za pickleball

— uređene zelene površine za boravak na otvorenom Standard stanovanja dodatno dopunjuju smart home sistem i centralni sistem za prečišćavanje vode, koji omogućava da čista voda bude dostupna u svakom domu.

Foto: Promo

Zelenilo kao deo prostora za život Posebna pažnja u planiranju kompleksa posvećena je pejzažnoj arhitekturi. Drveće za Victory Gardens birano je u rasadniku Van den Berk Nurseries u Holandiji, sa tradicijom dužom od 75 godina. Zelenilo u okviru kompleksa zamišljeno je kao deo svakodnevnog ambijenta — prostor za odmor, šetnju i boravak na otvorenom. Lokacija

Kompleks se nalazi na Čukarici, u blizini Ade Ciganlije, Košutnjaka i Požeške ulice, što omogućava dobru povezanost sa ostalim delovima grada, uz blizinu prirode i rekreativnih zona. Prodajni dan – 20. mart Prodajni dan biće održan u prodajnom salonu KADENA Sotheby’s International Realty, gde će zainteresovani kupci imati priliku da se informišu o dostupnim stanovima i uslovima kupovine. Prodajni salon

KADENA Sotheby’s International Realty

Hercegovačka 16, Beograd

011 71 88 88