Za oko 14 meseci Beograd će postati centar sveta kada 15. maja 2027. bude otvorena specijalna izložba EXPO 2027. koja će trajati do 15. avgusta. U susret ovom događaju koji je jedinstven u istoriji Srbije danas i sutra se u Beogradu održava Drugog susreta međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027.

U trodnevnoj poseti srpskoj prestonici je gotovo 500 delegata i predstavnika medija iz 137 zemalja, uključujući vodeće svetske ekonomije poput Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Kine i drugih. Cilj ovih susreta je da budući učesnici EXPO-a prikažu šta su pripremili za izložbu.

Kako je rekao direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić ovaj veliki međunarodni susret zemalja učesnica predstavlja ključan korak u narednoj fazi priprema za izložbu.

- Naš cilj je da zajedno definišemo jasnu dinamiku priprema kako bismo bili spremni da 15. maja 2027. godine otvorimo vrata EXPO -a za posetioce iz celog sveta. Za sam sastanak je vladalo ogromno interesovanje što za nas predstavlja veliku čast, ali i odgovornost - rekao je Jerinić uoči današnjeg susreta.

On je i otvorio današnji susret zemalja učesnica koji će trajati naredna tri dana u Begradu.

- Ponosni smo na činjenicu da je Srbija prvi put domaćin Expoa, ali i svesni odgovornosti. Do danas imamo potvrdjen 137 zemalja učesnica Expaa - rekao je direktor Expo Danilo Jerenić otvarajući drugi sastanak za planiranje međunarodnog učešća International Planning Meeting - IPM.

- Spremni smo da saslušamo sve ideje jer jedino zajedno možemo da napravimo uspeh. Želimo da postite Srbiju, da upoznate Beograd. Expo neće biti samo događaj već prostor za povezivanje i prijateljstvo - dodao je.

Jerinić: Srbija je ponosna

Istakao je da je mnogo vremena i pažnje u uloženo u planiranje i aktivnosti ovog događaja, čiji je cilj da se predstavi sve na čemu Srbija radi, ali i kako da se dodatno unapređuje.

- Upravo ta saradnja treba da bude čvrst temelj uspešne realizacije Ekspa 2027. godine. Velika mi je čast i privilegija da vas dočekam u Beogradu na drugom međunarodnom sastanku učesnika. Srbija je prvi put u istoriji domaćin jednog Ekspa. Na tu činjenicu smo izuzetno ponosni, ali smo još više svesni njenog značaja. Upravo zato svakom koraku pristupamo pristupamo sa posvećenošću i punom odgovornošću, odlučni da kroz konkretna dela pokažemo da smo dostojni domaćini svakome od vas - rekao je Jerinić.

Istakao je da je iza Srbije dug put i značajan, od dobijanja časti da Srbija bude domaćin Ekspa, preko usvajanja svih ključnih dokumenata prema Međunarodnom birou za izložbe, poput Dosijea o priznanju ugovora o privilegijama i pogodnostima, do organizovanja prvog IPM-a koji je predstavljao važnu prekretnicu i temelj za sve aktivnosti koje su usledile. Dodao je da je Srbija izuzetno ponosna, jer je uspela da obori rekord po broju prijavljenih zemalja.

- Dragi prijatelji, do danas imamo potvrđenih 137 zemalja. Danas otvaramo drugi međunarodni sastanak zemalja učesnica EXPA 2027. Uloženo je mnogo vremena i pažnje u planiranju aktivnosti i sadržaja, a u narednim danima želimo da vam predstavimo sve na čemu radimo, kao i da dodatno unapredimo saradnju sa svim učesnicima i upravo ta saradnja treba da bude čvrst temelj uspešne realizacije EXPA 2027. godine - dodao je on.

Jerinić je iskazao zahvalnost generalnom sekretaru Međunarodnog biroa za izložbe kao i svim njegovim saradnicima na kontinuiranoj i nesebičnoj saradnji koju su pružili tokom čitavog procesa.

- Posebnu zahvalnost dugujemo i našim partnerima i saradnicima na razumevanju značaja događaja koje nas očekuje 2027. godine kao i celokupnom timu Ekspa, mom timu, koji je u prethodnim mesecima predano radio na pripremi ovog međunarodnog događaja. Drage kolege, verujem da ćemo zajedničkim radom i posvećenošću opravdati poverenje koje nam je ukazano. Želim da zahvalim i svim zemljama učesnicama na njihovom izuzetno aktivnom doprinosu i angažovanju u svim procesima do sada. Svako vaše pitanje, svaka vaša sugestija je od neprocenjivog značaja jer nam pomažu da proverimo sopstvene standarde i nivo organizacije. Istovremeno, omogućavaju nam da u što kraćem vremenskom periodu, koliko je to moguće, prilagodimo aktivnosti vašim zahtevima, odgovorimo na izazove i rešimo potencijalne probleme, kako bismo zajedno osigurali uspeh Ekspa - rekao je on.

Jerinić je istakao da je danađnji sastanak prektetnoca u operativnim timu od otvaranja firmi do angažovanja arhitekta i kreiramo zajedničku platformu za dijalog koji je danas najpotrebniji, da iz Bg posaljem najlepše poruke celom svetu

- Bezbednost delegacija je na najvišem nivou jer je takva procena svih bezbednostih organizacija u Srbiji. Mi samo poštujemo mere koje su propisane komitet za nacionalni komitet koji se bavi bezbednosti - rekao je on.

Prekretnica u operativnom smislu

Direktor preduzeća Ekspo 2027 Danilo Jerinić izjavio je drugi po redu Susret međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 u Beogradu (International Participants Meeting - IPM) prekretnica u operativnom smislu, jer će sve zemlje učesnice detaljno proći kroz sve ono što ih čeka u narednim mesecima - od otvaranja firmi do angažovanja producenata, kako bi do 15. maja 2027. bile u potpunosti pripremljene za početak izložbe.

- Pažljivo pripremamo svaki korak, pripremamo se za 2027. godinu i zajedno koračamo putem uspeha koji ćemo zajedno ostvariti sa svim zemljama učesnicama u Beogradu i na taj način nastaviti jednu tradiciju koja traje više od sto godina kada su Ekspo manifestacije u pitanju", rekao je Jerinić za medije u Sava centru.

Na ovaj način se, kako kaže, kreira globalna platforma za razmenu ideja, razgovor, ali i za dijalog.

- Naročito za dijalog koji mislim da je u današnje vreme postao veoma bitan u svim okolnostima u kojima se nalazimo i u kojima živimo", rekao je Jerinić.

On je dodao da je nakon prvog Susreta međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, u junu prošle godine, došlo do povećanja broja zemalja koje su potvrdile svoje učešće na toj izložbi.

- Do danas imamo potvrđenih 137 zemalja koje će biti deo Ekspo porodice 2027. godine u Beogradu - rekao je Jerinić.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević pozdravila je goste na francuskom jeziku.

- Želimo da okupimo u Beogradu ljude iz celog sveta, za nas Expo znači da Srbija ima obavezu da bude dobar domaćin i partner svim zemljama i prilika da ojačamo našu bilaterarnu saradnju - poručila je ministarka.

Ona je dodala sa već potvrđenih 135 učesnika ovo biti više od svetske izložbe i da će biti zajednički projekat poverenja, saradnje i dugoročnog partnerstva.

- Posetioci širom sveta će, dolazeći u Beograd, ne samo da osete napredne tehnologije i ideje, već i da otkriju raznolikost svake zemlje učesnice. Za Srbiju Ekspo znači obavezu. Obavezu o transparentnosti i konstruktivnom dijalogu, obavezu da obezbedimo da se svaka zemlja učesnica oseća da je Ekspo zaista naš, svakog od nas, da pripada svima nama", rekla je ona.

Istakla je da je Ekspo prilika da ojačamo naše veze, jer momenti poput ovih služe ne samo za razmenu ideja, već i za izgradnju trajnog partnerstva.

Ona je naglasila da su u Srbiji delegati iz zemalja koje su direktno umešane u aktuelne sukobe u svetu i na nama domaćinima je da svima obezbedimo da se osećaju sigurno u Beogradu.

- Ulaganje u Expo je veliki investicioni skok u budućnost Srbije. Expo je važna karika ali nije ni jedina pa ne možemo da govorimo o konkretnim ciframa za EXPO - rekla je Lazarevićeva na konferenciji za novinare.

Ministarka je rekla da radovi na objektima za ovu izložbu napreduju dobro i da će Beograd kao domaćin u svakom pogledu profitirati od ove izložbe.

- Na skupu je prisutno skoro 500 delegata iz više od 130 zemalja, uprkos logističkim izazovima u svetu, što je izvanredan uspeh. Imali smo ozbiljne logističke izazove, upravo zbog prilika koje se dešavaju već nekoliko dana na Bliskom istoku", rekla je ona na konferenciji za novinare.

- Naglasila je da je posebno raduje što radovi napreduju dobro, takvom dinamikom da za 1. decembar budemo spremni za predaju svih paviljona.

- Takođe, ovako veliki odziv država učesnica reflektuje i jednu kontinuiranu politiku Srbije u multivektorskoj politici okrenutoj prema svim kontinentima, partnerima iz celog sveta i to danas vidimo ovde u Beogradu. Pred nama je puno posla, pred pojedinim državama, delegatima, Ekspo timu, 14 meseci je do otvaranja vrata za svetsku izložbu i ono što će biti stvarano, kruna svega, to je da će Beograd biti domaćin tokom tri meseca - istakla je ona.

Navela je da kao neko, ko se već bavio Ekspom prethodnih godina, i te kako prepoznaje koliko biti domaćin svetskoj izložbi znači za zemlju, za ekonomiju, za perspektive i život posle.

- U tom kontekstu ja verujem da ćemo mi i te kako profitirati u svakom smislu od činjenice što ćemo biti domaćini i u političkom i u ekonomskom i u kulturnom, u svakom - rekla je ona.

Dodala je da će se u ova tri dana trajanja skupa delegatima pružiti dosta odgovora.

- Naporno se radilo ovih nekoliko meseci da se pripremimo za ovaj sastanak, a sve u svrhu da budemo potpuno spremni kada dođe vreme, a to je da kroz 14 meseci, otvorimo vrata Ekspo sajta -, poručila je ona.

Okupljenima se obratio i prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali, koji je rekao na otvaranju Drugog Susreta međunarodnih učesnika na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo Beograd 2027 (International Participants Meeting - IPM), da se danas u Beogradu okupio 451 delegat iz 138 zemalja sveta.

Mali: 8.000 programa za 90 dana izložbe

- Imamo tri dana sastanaka, ali ja bih želeo da se bolje upoznate i da razgovaramo o budućnosti posebno u ovom trenutku. Imamo 451 delegata iz 138 zemalja, što znači da je Beograd danas svet u malom. Expo je najveći događaj u svetu. Juče sam odveo delegate na gradlište i rekao im da moramo da stignemo sve na vreme, 600.000 kvadrata se tamo gradi. Posebno smo ponosni na partnerstvo i svakom kome je potrebna pomoć, pa i finansijski, Srbija će pomoći. Podsećam, imaćemo 8.000 programa za 90 dana izložbe. Imamo punu podršku predsednika Aleksandra Vučića i Vlade i biće sve spremno narednih 430 dana kad bude otvoren Expo - rekao je Mali.

Mali je istakao da je u uslovima velikih tenzija u svetu, ovo možda prava slika i prilika kako svet treba da izgleda.

- Takođe ovo je uvod u ono što nas očekuje naredne godine u Srbiji, a to je da ćemo imati najveći specijalizovani ekspo ikada u istoriji specijalizovanih ekspoa, s obzirom na to da imamo 130 zemalja koje su već potvrdile svoje učešće naredne godine", rekao je Mali.

Dodao je da će se učesnici naredne godine okupiti na Eksp-u, kako bismo se zajedno izborili za lepši i bolji svet, mirniji i stabilniji život i lepše i bolje okruženje u kojem živimo.

- Istovremeno, taj događaj naredne godine je najveći događaj te godine u svetu. Dakle, nekoliko stvari koje su za 2027. godinu u planu i ja se nadam da će sa mirom koji će doći u svet, to biti prilika da se ponovo pokaže slika velikog zajedništva za ceo svet - rekao je Mali.

Osvrnuo se i na radove na kompleksu Ekspa i naveo da oni napreduju po planu i da će ključevi paviljona zemljama učesnicama biti uručeni do 1. decembra, kao što je i predviđeno ugovorima.

Podsetio je da je do početka Ekspa u Beogradu 2027. godine ostalo 430 dana i poručio je učesnicima sastanka da je najvažnije u naredna tri dana da se učesnici okupe i da u naredna tri dana sastanka razgovaraju o budućnosti.

- 600.000 metara kvadratnih raznih objekata se tamo gradi, ali moje obećanje prema vama je bićemo spremni i Srbija će se pokazati kao odgovorna i kao uspešna u ispunjavanju svojih obećanja - rekao je Mali.

Dodao je da je Srbija ponosna na program partnerstva sa velikim brojem zemalja koje će učestvovati na prestojećem Ekspu.

- Svima onima kojima je potrebna pomoć, asistencija i u finansijskom smislu, država Srbije će pokazati svoju snagu i pomoći. Nama je cilj da imamo što veći broj zemalja sveta, da svaka od vas ima priliku da se predstavi na pravi način celom svetu, nikada većem broju posetilaca, nikada većem broju zemalja, kao što sam rekao, kako biste i vi ispunili svoje ciljeve, ali kako bismo svi doprineli da ceo svet krene još brže, da se razvija napred, nakon 2027. godine - rekao je Mali.

Podsetio je da je do početka Ekspa u Beogradu 2027. godine ostalo 430 dana i poručio je učesnicima sastanka da je najvažnije u naredna tri dana da se učesnici okupe i da u naredna tri dana sastanka razgovaraju o budućnosti.

Naveo je da će Ekspo za 93 dana izložbe imati 8.000 raznih programa i da će obuhvatiti puno aktivnosti i da će biti puno prilika da se svi predstave i družie.

- Hoću da vam obećam punu podršku našeg predsednika Aleksandra Vučića, punu podršku Vlade Republike Srbije, kako bismo sve ove stvari koje treba da uradimo u narednih 430 dana uradili na pravi način. Srbija je i mi Srbi, smo prepoznati kao veoma gostoljubiv narod. Ja želim da u ovih narednih tri dana, ali i u mesecima koje dolaze, osetite tu gostoljubivost, osetite da ste u Srbiji, u Beogradu kao kod svoje kuće - poručio je Mali učesnicima i poželeo svima mir, stabilnosti i ubrzani ekonomski razvoj.

Kerkentzes: Ekspo je privremeni svet

Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes izjavio je da ovakav visok nivo saradnje, kakav se pokazuje na ovim sastancima održava duh Ekspa, globalne platfome gde se zemlje okupljaju i dele svoje obaveze, rade zajedno i sarađuju na dijalogu.

Istakao je da mu je veliko zadovoljstvo što je danas u Beogradu, na veoma važnom koraku u pripremi Expo 2027 u Beogradu.

- Siguran sam da svi osećamo i pritisak, međutim i tu neku lepu strepnju šta leži pred nama. Takođe, vas uveravamo i da svi delimo taj osećaj vrednosti i svrhe za ono što će se desiti za samo 14 meseci. Od našeg poslednjeg sastanka pripreme su se nastavile i ubrzale su se. Više od 1.437 zemalja prihvatilo je poziv Srbije za učešće i sada je naš zadatak da tesno sarađujemo na svim tehničkim, operativnim i komunikacijskim funkcijama kako bismo imali izuzetan Expo 2027. godine. Ovaj veoma visok nivo saradnje odražava duh Expoa, globalna platforma gde se zemlje okupljaju jednake i gde dele svoje obaveze i rade zajedno, sarađuju i angažuju se na dijalogu", rekao je Kerkentzes na otvaranju.

Dodao je da Ekspo privremeni svet.

- Definišu ga ne granice, već veze. Veze koje mi uspostavimo. I mnoga su tumačenja šta jedan tim, šta jedan tim ustvari oživi. To je stvar DNK-a, Ekspa, mesta gde zemlje mogu da se razmašu na krilima mašte i da teže u budućnost za koju nisu znali. Znači imaćemo učesnike iz svih delova sveta gde učesnici imaju dozvolu da istraže nove ideje, da pristupe budućnosti otvorenog uma", rekao je on.

On je na konferenciji za novinare naglasio da su naredna dva dana ovog sastanka od ključnog značaja, jer će predstavljati prekretnicu u operativnom smislu za zemlje učesnice i Srbiju. Podsetio je i da je prethodni sastanak sa učesnicima bio prošle godine u junu i da je za sve bio veoma važan i jedna vrsta prekretnice, jer su posle njega ubrzane potvrde o učešću zemalja za Ekspo.

Govoreći o temi Ekspa rekao da ona prirodno poziva da idemo i van te teme i pohvalio organizatore za jasno izraženu i iskazanu temu.

- U vodiču se tačno navodi koje će ideje biti predstavljene i poziva nas da vidimo, da porazmislimo o dizajnu, kako sarađujemo zajedno i kako da prosto načinimo i da učesnici sami i posetioci uzmu učešće u celoj toj igri. Naravno, živimo u svetu punom konflikata i nesigurnosti i tenzija. Moment kada je društvo podeljeno, igra je prva žrtva. Jer to je jedan od najbitnijih načina da ponovo otkrijemo našu zajedničku humanost i da zamislimo, da nekako dođemo do novih odgovora na izazove koje su pred nama. Igra ima izuzetan kvalitet da otvori naše umove, da nam dozvoli da pristupimo kompleksnim pitanjima sa saosećanjem i sa maštom - rekao je on.

Dodaje da će u narednim danima fokus biti na praktičnom radu i produktivnim diskusijama za Ekspo 2027.