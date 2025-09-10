Slušaj vest

Preokret se dogodio nakon što je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) najavila povećanje proizvodnje manje od očekivanog.

Pored toga na cenu utiče i porast zabrinutosti zbog mogućih novih američkih sankcija prema ruskoj nafti.

Članice OPEK-a složila su se da pojačaju proizvodnju za 137.000 barela dnevno od oktobra, što je daleko ispod povećanja od oko 555.000 barela dnevno u avgustu i septembru i 411.000 barela dnevno u junu i julu.

 Pojedini analitičari primetili su da neke članice već proizvode prekomerno, što znači da bi stvarni uticaj na tržište mogao biti ograničen.

Skočile cene nafte
Geopolitički rizici povećavaju pritisak na rast cena Foto: Shutterstock

Ipak, uzdržano povećanje signalizira oprez usled strahova da će tržišta tokom zime biti prezasićeno.

Istovremeno, geopolitički rizici povećavaju pritisak na rast cena, nakon što je u nedelju Rusija pokrenula svoj najveći vazdušni napad u ratu u Ukrajini, kada je prvi put pogodila vladinu zgradu u Kijevu.

BiznisKurir/BizPortal

