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Srbija je uspešno realizovala emisiju šestogodišnjih evroobveznica u iznosu od 500 miliona evra, a sredstva prikupljena ovom emisijom biće iskorišćena za modernizaciju sistema odbrane, rečeno je u Ministarstvu finansija.

- Transakcija je realizovana nakon iskazanog interesovanja međunarodnih investitora, a privatni plasman je odabran kao najefikasniji način realizacije finansiranja u postojećim tržišnim uslovima - kažu u ministarstvu.

Obveznice su emitovane sa kuponskom stopom od 4,75 odsto i rokom dospeća od šest godina, a putem privatnog plasmana namenjenog profesionalnim međunarodnim investitorima.

Biznis Kurir/Telegraf

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