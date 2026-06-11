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U odnosu na kraj aprila povećane su za 1.725,8 miliona evra.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 167,5 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju maja iznosile su 25.418,8 miliona evra i takođe su bile na rekordnom nivou. U odnosu na kraj aprila veće su za 1.793,3 miliona evra.

Tokovi deviznih rezervi tokom maja

Najveći prilivi:Prodaja državnih hartija od vrednosti: Na međunarodnom finansijskom tržištu ostvaren je priliv od 2.907,6 miliona evra (Republika Srbija je emitovala ukupno tri evroobveznice, dve u evrima i jednu u američkim dolarima).

Intervencije NBS: Na domaćem deviznom tržištu ostvarena je neto kupovina deviza u iznosu od 90,0 miliona evra (s tim da je kupovina od 45,0 miliona evra ugovorena krajem aprila, a realizovana u maju).

Ostali izvori: Po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima ostvaren je neto priliv od 120,6 miliona evra.

Najveći odlivi: Razduženje države i obaveze: Na ime deviznih kredita, prevremene otplate dela preostalog duga po osnovu evroobveznica (sa dospećem 2027. godine), dospelih HoV na domaćem tržištu i drugih obaveza isplaćeno je ukupno 1.338,8 miliona evra.

Obavezna rezerva: Po osnovu povlačenja devizne obavezne rezerve banaka zabeležen je neto odliv od 73,6 miliona evra.

Tržišni efekti: Neto tržišni efekti bili su pozitivni u iznosu od 20,0 miliona evra usled rasta cena inostranih hartija od vrednosti u portfelju NBS i jačanja američkog dolara prema evru za oko 0,2%, dok je u suprotnom smeru delovao pad cene zlata za oko 1,4%.

Rekordne rezerve zlata

Zlatne rezerve su na kraju maja iznosile rekordnih 54.314,3 kilograma, sa ukupnom vrednošću od 6.818,1 milion evra, što čini 22,8% bruto deviznih rezervi.

Foto: r.classen/Shutterstock

Tokom maja, zalihe zlata su povećane za 351,3 kilograma kupovinom 28 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER. Ipak, vrednost zlatnih rezervi je u maju nominalno smanjena za 39,8 miliona evra usled tržišnih faktora (pad cene zlata u dolarima za 1,4% i jačanje dolara prema evru za 0,2%).

Tokom 2026. godine, zlatne rezerve su ukupno povećane za oko 1,8 tona, pri čemu je njihova vrednost porasla za 622,4 miliona evra, vođena rastom vrednosti fine unce zlata u dolarima za oko 5,5% i jačanjem dolara na međunarodnom tržištu.

Međubankarsko tržište i kurs dinara

Obim trgovine: Realizovana trgovina devizama na međubankarskom deviznom tržištu u maju iznosila je 755,8 miliona evra (za 17,3 miliona evra manje nego u aprilu). Od početka godine, ukupan obim trgovine iznosi 3.159,8 miliona evra.

Kretanje kursa: U maju 2026. godine vrednost dinara bila je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je tokom prvih pet meseci 2026. godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,1%.

Aktivnost NBS: Narodna banka Srbije je u maju neto kupila 45,0 miliona evra na međubankarskom tržištu. Od početka godine, NBS je neto prodala 1.160,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa domaćeg dinara.