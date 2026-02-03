Slušaj vest

- Ukupan obim tražnje na aukciji iznosio je 15.968.280.000,00 dinara. Realizovano je 1.596.828 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 15.968.280.000,00 dinara - saopštila je Uprava za javni dug.

Planirani obim prodaje za ovu aukciju iznosio je 30 milijardi dinara.

Postignuta je izvršna cena obveznice od 10.208 dinara, što je malo više od nominalne vrednosti, a izvršna stopa je 4,55 odsto (najviša ponuđena stopa bila je 4,55 odsto, a najniža 44,2 odsto).

Reč je o reotvorenoj emisiji petogodišnjih državnih obveznica sa godišnjim kuponom od 4,5 odsto. Kako je prethodno saopšteno u javnom pozivu za ovu aukciju, nominalna vrednost obveznice je 10.000 dinara, a vrednost emisije 135 milijardi dinara.

Šest učesnika, 13 ponuda

Na aukciji je bilo šest učesnika, koji su ukupno podneli 13 ponuda. Prihvaćeno je sedam ponuda koje su došle iz bankarskog sektora, dve od kastodi klijenata, jedna od ostalih pravnih lica i jedna od fizičkog lica.

Ove hartije su prvi put emitovane 28. jula prošle godine, kada je svih planiranih 35 milijardi dinara uspešno prodato, pri čemu je ukupan obim tražnje iznosio 65 milijardi dinara. Prodaja je tada zaključena po izvršnoj stopi prinosa od 4,49 odsto godišnje. Obveznice su prodate po ceni od 10.004,39 dinara.

Februarsko reotvaranje, podsetimo, drugo je po redu ove godine - početkom januara dinarske obveznice su takođe ponuđene investitorima, pri čemu je obim emisije tom prilikom bio 100 milijardi dinara, a planirani obim prodaje na januarskoj aukciji 50 milijardi. Međutim, tražnja je premašila 60 milijardi, a realizovano je gotovo 51,6 milijardi (nominalna vrednost za 5,16 miliona državnih obveznica). Hartije su prodate po stopi prinosa od 4,49 odsto.

Prva aukcija svih obveznica

Ovo je ujedno bila i prva aukcija svih državnih obveznica u 2026. i nakon nje usledilo je reotvaranje emisije desetipogodišnjih dinarskih hartija od vrednosti na aukciji 27. januara. U međuvremenu, rejting agencija Fitch 24. januara potvrdila je dugoročni kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+, uz pozitivne izglede.

Do kraja februara u planu je još jedna aukcija državnih obveznica, ali ovoga puta 15-godišnjih, denominovanih u evrima. Planirani obim prodaje je 200 miliona evra.

Kako se navodi na sajtu Uprave za javni dug, preliminarno stanje javnog duga Republike Srbije na dan 2. februar 2026. premašuje 4,58 biliona dinara.