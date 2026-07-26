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Iako ova oznaka na plastičnoj fioci deluje kao preporučena doza za jedno pranje, u servisnom sektoru dobro je poznato da je u pitanju maksimalno dozvoljena granica pre prelivanja, a ne standardna mera. Prekomerna upotreba praškastih i tečnih deterdženta ne samo da ne poboljšava pranje, već stvara suprotan efekat - direktno povećava potrošnju električne energije i resursa, dok dugoročno skraćuje vek trajanja samog uređaja.

Stručnjaci za energetsku efikasnost i serviseri beleže da je predoziranje deterdženta jedan od vodećih skrivenih uzroka finansijskih gubitaka u domaćinstvu. Kada se u bubanj ubaci više hemije nego što je tkanini i vodi potrebno za razgradnju prljavštine, višak sapunice se ne može lako isprati u redovnom ciklusu. Mašina je tada primorana da radi duže i pod većim opterećenjem, što kroz mesečne račune za komunalne usluge stvara nepotreban i uočljiv rashod.

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Zamka prekomerne sapunice: Kako višak praška produžava ciklus pranja

Savremene veš-mašine projektovane su sa pametnim senzorima koji prate nivo pene i zamućenost vode tokom ciklusa ispiranja. Kada u dozer sipate deterdžent do oznake "MAX", stvara se ogromna količina sapunice koju program ne može da izbaci u predviđenom vremenskom roku. Sistem automatski prepoznaje problem i pokreće dodatna ispiranja i produžene cikluse pumpanja kako bi zaštitio pumpu i odeću od ostataka hemikalija.

To u praksi pomenuti ciklus pranja umesto planiranih sat i po vremena produžava na preko dva ili tri sata intenzivnog rada. Svaki dodatni minut rada grejača i elektromotora direktno troši kilovat-sate električne energije, obično u periodu kada važi skuplja tarifa struje. Domaćinstvo tako nesvesno plaća dvostruku cenu, jednom kroz bačen deterdžent, a drugi put kroz uvećan račun za električnu energiju.

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Bespotrebno trošenje vode: Tihi udar na mesečni budžet

Pored povećane potrošnje struje, prekomerno doziranje stvara ozbiljan trošak na računu za vodu. Dodatna ispiranja koja mašina sama aktivira povlače desetine litara čiste vode iz vodovodne mreže kako bi se sapunica neutralisala. U domaćinstvima koja veš peru nekoliko puta nedeljno, ova nesvesna praksa tokom godine nakupi hiljade litara bespotrebno utrošene i izbačene vode u kanalizaciju.

Energetska računica pokazuje da je optimalna količina deterdženta često i do 50 odsto manja od visine oznake "MAX", posebno ako se pere umereno zaprljan veš. Proizvođači deterdženata u marketinške svrhe na pakovanjima često preporučuju veće doze, dok dozeri na mašinama pružaju prostor koji odgovara samo ekstremno prljavoj odeći u tvrdoj vodi. Pravilno doziranje u startu smanjuje potrošnju vode na fabrički projektovan minimum.

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Kvarovi i servisi: Skupi kvarovi uzrokovani naslagama praška

Višak deterdženta koji voda ne uspe da ispere ne odlazi u potpunosti kroz odvodnu cev, već se taloži na unutrašnjim delovima mašine. Hemikalije i masnoće stvaraju tvrdokorne naslage na bubnju, grejaču, odvodnim crevima i gumenim zaptivkama. Grejač obložen kamencem i naslagama deterdženta troši znatno više električne energije da bi zagrejao vodu, jer naslage deluju kao toplotni izolator.

Vremenom, ove naslage uzrokuju otkazivanje pumpe za izbacivanje vode, pucanje ležajeva ili pregorevanje samog grejača, što dovodi do skupa popravki čija cena često prelazi trećinu vrednosti novog uređaja. Pored finansijskog troška servisa, nakupljeni i zatvoreni deterdžent u unutrašnjosti mašine postaje idealno stanište za razvoj bakterija i buđi, zbog čega veš nakon pranja umesto svežine poprima neprijatan miris.

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Oštećenje tkanina i dodatni troškovi za omekšivače

Suprotno uobičajenom verovanju, više deterdženta ne znači čistiju odeću, već stvara kontraefekat na samim tkaninama. Kada se hemija ne ispere u potpunosti, vlakna odeće postaju kruta, gruba na dodir i sklonija bržem habanju. Korisnici tada u pokušaju da omekšaju tvrd veš sipaju još veće količine omekšivača, koji je još jedan dodatni trošak i još jedan čest uzrok zapušenja fioke i creva.

Preostali prašak u tkanini u kontaktu sa znojem može izazvati alergijske reakcije i iritacije na koži stanara, što stvara neplanirane izdatke na dermatološke kreme i specijalne hipoalergijske preparate. Pravilno isprana odeća zadržava svoju elastičnost i boju znatno duže, čime se direktno štedi novac na kupovini nove garderobe.

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Praktična računica štednje: Kako pravilnim doziranjem uštedeti novac

Prelazak na pametno doziranje ne zahteva nikakva ulaganja, a rezultati u kućnom budžetu vidljivi su već prvog meseca.Umesto punjenja dozera do vrha, dovoljno je koristiti jednu do dve supene kašike koncentrovanog praška ili tečnog deterdženta za standardno punjenje bubnja. Uređaj će raditi u svom optimalnom režimu, bez aktiviranja vanrednih ispiranja i bez pregrevanja vode.

Kombinacijom pravilne doze hemije, pranja na nižim temperaturama (30°C ili 40°C umesto 60°C kada je to moguće) i korišćenjem jeftinije noćne tarife struje, prosečno domaćinstvo može smanjiti troškove održavanja veša za 30 do 40 odsto godišnje. Oznaka "MAX" na mašini treba da služi samo kao upozorenje gde prestaje bezbednost uređaja, a ne kao merica za svakodnevnu upotrebu.