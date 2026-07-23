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Kada ribari izvlače mreže iz mora, nikada sa sigurnošću ne znaju šta će u njima zateći. Upravo jedna takva situacija zabeležena je na snimku sa broda u Budvi, gde se među uobičajenim ulovom našao i jedan potpuno neočekivan gost, beba ajkule.

Na oko prosečnog amatera, ovo malo stvorenje verovatno uopšte ne bi ličilo na opasnog predatora kakvog viđamo u filmovima. Zbog svojih sitnih dimenzija i oblika tela, mladunče ajkule laicima najčešće podseća na običnu, samo malo čudniju ribu. Međutim, iskusno oko ribara odmah je prepoznalo o čemu je reč.

Jedan od ribara je pažljivo, golim rukama, uzeo mladunče iz mreže. Nakon što su kratko zabeležili ovaj nesvakidašnji prizor kamerom, doneli su jedinu ispravnu i plemenitu odluku, vratili su bebu ajkule bezbedno nazad u more. Ovaj potez je brzo postao viralan, a odgovorna reakcija ribara naišla je na lavinu pozitivnih komentara i pohvala na društvenim mrežama, jer su pokazali visoku svest o očuvanju morskog ekosistema.

1/4 Vidi galeriju Ajkula u Budvi: Ribari ulovili bebu ajkule pa je vratili u more Foto: instagram/informacijecrnagora

Bebe ajkula u Jadranu

Jadransko more je zapravo dom za preko 30 različitih vrsta ajkula. Većina njih su relativno male vrste koje pretežno borave pri morskom dnu i potpuno su bezopasne za ljude. Krupnije vrste, poput modrulja ili lisice, uglavnom se drže otvorenog mora.

S obzirom na to da se mnoge od ovih vrsta razmnožavaju upravo u Jadranu, prisustvo beba ajkula uopšte nije neobično. Plitke uvale i topla voda često im služe kao "porodilišta" i sigurna zona dok ne porastu.

Koliko često se upecaju?

Reakcija ribara najviše zavisi od njihove savesti, edukacije, ali i vrste ajkule koju su izvukli.

Odgovorni ribari, kao u ovom slučaju, čim primete da su izvukli mladunče ajkule koja im nije ciljani ulov, pažljivo je oslobađaju i bacaju nazad u vodu. Ajkule su neverovatno važne za balans morskog ekosistema, kao predatori na vrhu lanca ishrane, one održavaju populaciju ostalih riba zdravom.

Neke manje vrste ajkula, poput kostelja, love se namerno i često se mogu naći na ribarnicama širom Jadrana, jer njihovo meso nema kosti i traženo je na tržištu.

Da li je zadržavanje ajkula kažnjivo zakonom?

Zakoni u svim jadranskim zemljama strogo prate međunarodne konvencije o zaštiti prirode.

Veliki broj vrsta ajkula u Jadranu proglašen je strogo zaštićenim vrstama.

Ukoliko ribar upeca strogo zaštićenu vrstu, čak i slučajno, zakon ga obavezuje da je odmah vrati u more, bez obzira na to da li je živa, povređena ili uginula. Zadržavanje, ubijanje, prodaja ili čak čuvanje trofeja strogo zaštićenih vrsta predstavlja ozbiljno krivično delo. Kazne za ovakve prekršaje su rigorozne i mogu iznositi više hiljada evra, pa čak voditi i krivičnom gonjenju.

Upravo zbog strogih zakona, ali i sve veće ekološke svesti, prizori poput ovog iz Budve postaju sve češći. More bez ajkula bi bio mrtav ekosistem, a ovi ribari su svojim gestom dali odličan primer kako se prema prirodi treba odnositi.