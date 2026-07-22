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Dok kasiri i prodavci u Srbiji u proseku zarađuju između 70.000 i 90.000 dinara, odnosno oko 600 do 770 evra, njihove kolege u Austriji već na početku karijere mogu da računaju na platu veću od 2.000 evra bruto, uz čak 14 plata godišnje i mogućnost značajnog povećanja primanja kroz napredovanje.

Razlika u zaradama je višestruka, a posao u supermarketu u Austriji obuhvata mnogo više od rada na kasi.

Radnici brojnih trgovinskih lanaca u Austriji svakodnevno vode računa da milioni kupaca mogu nesmetano da kupuju. Njihov posao ne podrazumeva samo rad na kasi. Zaposleni pune rafove, rade na delikates odeljenjima, primaju i kontrolišu robu, naručuju proizvode, brinu o izlaganju artikala, savetuju kupce i, u zavisnosti od iskustva, upravljaju poslovnicama.

Plate u trgovini uređene su kolektivnim ugovorom, a sa godinama radnog iskustva i napredovanjem mogu značajno da rastu, prenosi Heute. Prodavci bez završene stručne škole, koji pripadaju platnoj grupi A, prema važećem kolektivnom ugovoru imaju pravo na najmanje 2.090 evra bruto mesečno. Oni sa završenom stručnom školom, u platnoj grupi B, počinju sa najmanje 2.195 evra bruto za puno radno vreme.

Kao i u većini drugih delatnosti u Austriji, zaposleni primaju 14 plata godišnje, odnosno pored redovnih mesečnih zarada dobijaju i dodatne isplate za godišnji odmor i božićne praznike.

Plata raste sa iskustvom

Početna plata nije konačna. Kako zaposleni stiču radno iskustvo, prelaze u više platne razrede, što automatski donosi veća primanja. Dodatno povećanje zarade moguće je preuzimanjem većih odgovornosti ili napredovanjem na rukovodeće pozicije. Šefovi prodavnica i drugi rukovodioci zarađuju znatno više. U zavisnosti od poslodavca, iskustva i veličine objekta, njihove bruto plate često prelaze 3.000 evra mesečno, dok na pojedinim vodećim pozicijama mogu dostići i oko 6.000 evra bruto.

Neki lanci nude i više

Iako kolektivni ugovor određuje minimalna primanja, pojedini trgovinski lanci zaposlenima nude i više plate. Tako u nekim kompanijama početna bruto godišnja zarada iznosi oko 34.300 evra, što je iznad minimalnog iznosa propisanog kolektivnim ugovorom. Na konačan iznos zarade utiče i broj odrađenih sati. Pošto veliki broj zaposlenih radi sa nepunim radnim vremenom, plata se obračunava proporcionalno broju sati. Primanja dodatno mogu da uvećaju dodaci za rad u večernjim smenama, nedeljom i praznicima.

Zarada i tokom obuke

Mladi koji se za posao u supermarketima školuju kroz sistem stručnog osposobljavanja već tokom obrazovanja primaju mesečnu naknadu. U prvoj godini ona iznosi 1.026 evra bruto, dok do četvrte godine raste na 1.580 evra bruto. Pojedini trgovinski lanci isplaćuju i veće iznose, koji mogu biti gotovo četvrtinu viši. Po završetku obuke zaposleni prelaze u redovne platne razrede kolektivnog ugovora i ostvaruju pravo na dalje povećanje zarade.

Koliko zarađuju kasiri u Srbiji?

Za razliku od Austrije, zarade zaposlenih u trgovini u Srbiji znatno su niže. Prema podacima sa oglasa za posao i informacijama koje objavljuju veliki trgovinski lanci, plate kasira i prodavaca uglavnom se kreću između 70.000 i 90.000 dinara, u zavisnosti od grada, poslodavca, radnog iskustva i sistema bonusa. U pojedinim kompanijama, uz bonuse za ostvarene rezultate, naknadu za prevoz, topli obrok i rad vikendom ili praznicima, mesečna primanja mogu da pređu 100.000 dinara, naročito u Beogradu i na rukovodećim pozicijama poput poslovođe ili upravnika objekta. Ipak, razlika u odnosu na Austriju ostaje velika. Dok početnik u austrijskom supermarketu može da računa na više od 2.000 evra bruto mesečno, zaposleni u Srbiji za isti posao najčešće primaju nekoliko puta manju zaradu, iako opis radnog mesta podrazumeva slične obaveze - rad na kasi, dopunu rafova, prijem robe, usluživanje kupaca i održavanje prodajnog prostora.