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Sve veći broj zaposlenih u Srbiji ovih dana odlazi na godišnji odmor očekujući da će ih po povratku dočekati isti iznos plate kao prethodnog meseca. Ipak, pojedini radnici se neprijatno iznenade kada im na račun legne manji iznos od očekivanog.

Iako na prvi pogled može izgledati kao greška poslodavca, razlog se najčešće nalazi u načinu obračuna naknade za vreme godišnjeg odmora, koji je definisan Zakonom o radu.

Godišnji odmor ne znači uvek istu platu

Malo je poznato da se naknada zarade tokom godišnjeg odmora ne obračunava na osnovu poslednje isplaćene plate. Umesto toga, primenjuje se prosek zarade ostvarene u prethodnih 12 meseci. Zbog toga se može desiti da zaposleni tokom odmora primi manji iznos nego što je dobio u poslednjem mesecu rada.

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Povišica može uticati na manju naknadu

Najčešća iznenađenja imaju zaposleni koji su u poslednjih godinu dana dobili povećanje plate.

Na primer, radnik koji je veći deo godine primao 80.000 dinara, a tek poslednjih nekoliko meseci 100.000 dinara, tokom godišnjeg odmora neće dobiti naknadu zasnovanu isključivo na novoj plati.

U obračun ulaze i raniji meseci sa nižim primanjima, pa je prosečna zarada niža od trenutne plate. Zbog toga mnogi tek tokom odmora primete da im je isplaćen manji iznos nego što su očekivali.

Da li plata može biti i veća tokom odmora

Zanimljivo je da u određenim situacijama može doći i do obrnutog efekta. Ako je zaposleni ranije imao veću zaradu, a u međuvremenu mu je plata smanjena, prosek za prethodnih 12 meseci može biti viši od aktuelne zarade. U tom slučaju, naknada tokom godišnjeg odmora može biti i veća od redovne mesečne plate.

Foto: Shutterstock

Šta ulazi u obračun

U osnovicu za obračun godišnjeg odmora ulaze sva primanja koja imaju karakter zarade, uključujući osnovnu platu, dodatke za rad, stimulacije, regres i druga zakonom i ugovorom predviđena primanja.

Zbog toga konačan iznos često odstupa od očekivanja zaposlenih koji gledaju samo poslednji platni listić.

Zašto se razlika primeti tek na odmoru

Razlog je jednostavan, većina zaposlenih ne prati detaljno način obračuna naknade za godišnji odmor, već očekuje da će primiti isti iznos kao u prethodnom mesecu.

Tek kada uplata legne na račun, postaje jasno da se primenjuje prosek zarade iz prethodnih 12 meseci, a ne poslednja plata.

Zbog toga stručnjaci savetuju da zaposleni koji su nedavno dobili povišicu ne budu iznenađeni ako tokom godišnjeg odmora dobiju nešto nižu naknadu.

Iako mnogima deluje neočekivano, ovakav način obračuna propisan je Zakonom o radu i primenjuje se na sve zaposlene u Srbiji.