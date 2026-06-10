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Masovni odlasci sa posla u jednom danu retko su slučajnost. Na Redditu se nedavno razvila diskusija upravo na ovu temu, gde su korisnici podelili iskustva situacija u kojima je veći broj zaposlenih istovremeno dao otkaz ili jednostavno napustio radno mesto.

Priče koje su se pojavile imaju zajednički imenitelj, nagli prekid poverenja između zaposlenih i poslodavca, najčešće izazvan jednim konkretnim događajem.

Kada jedan potez kompanije pokrene talas otkaza

Jedan od korisnika opisao je iskustvo iz firme koja se bavila finansijskim proizvodima i imala oko 6.000 zaposlenih, od čega 200 u prodaji. Nakon uspešne godine i rekordne prodaje, zaposleni su, kako navodi, bili pohvaljeni na velikom sastanku. Međutim, ubrzo je usledio šok.

- U ponedeljak u podne poslat je masovni mejl kojim su otkazani svi naši godišnji prodajni bonusi - naveo je korisnik.

Prema njegovim rečima, već istog dana oko 40 prodavaca je napustilo posao, dok je tokom nedelje još toliko zaposlenih otišlo, što je predstavljalo gotovo polovinu prodajnog tima. Posledice su bile dugoročne:

- Čim se pročula vest o otkazanim bonusima, to je uništilo firminu reputaciju.

Kršenje poverenja

U drugom slučaju, razlog masovnog nezadovoljstva bio je incident krađe među zaposlenima. Kako korisnik opisuje, jedna radnica je uhvaćena u krađi iz ormarića i fioka kolega.

Iako je prvo rečeno da se neće vraćati na posao, ubrzo se pojavila informacija da bi mogla da se vrati, što je izazvalo trenutnu reakciju zaposlenih.

- Čak četvoro ljudi je ustalo i otišlo istog trenutka. Još dvoje se nije vratilo nakon pauze - navodi korisnik.

Ovaj slučaj pokazuje koliko brzo odluke menadžmenta, posebno one koje se tiču poverenja i sigurnosti zaposlenih, mogu izazvati lančanu reakciju odlazaka.

Kada birokratija postane razlog za odlazak

Nisu svi slučajevi povezani sa dramatičnim incidentima ili finansijskim gubicima. Jedan korisnik opisao je situaciju u kojoj je napuštanje posla usledilo zbog loše organizacije i komunikacije.

Prilikom dolaska na posao, zaposleni je morao da se prijavi na više mesta, na recepciji, u HR službi i kod menadžera. Iako je proveo vreme u razgovoru sa HR-om, menadžer ga je kasnije optužio da kasni i najavio disciplinsku meru.

- Nisam se pojavio na poslu narednog dana - kratko je naveo.

Ovakvi primeri ukazuju da i naizgled sitni konflikti u komunikaciji mogu biti okidač za trenutni raskid radnog odnosa.

Šta povezuje sve ove priče

Iako se okolnosti razlikuju, zajednički faktor u svim primerima jeste narušeno poverenje između zaposlenih i poslodavca. Bilo da je u pitanju ukidanje bonusa, loše upravljanje bezbednošću, nepravda u tretmanu zaposlenih ili loša organizacija, reakcija je često ista, kolektivni odlazak.

Jedan od zaključaka koji se nameće iz diskusije jeste da zaposleni ne reaguju samo na platu, već i na osećaj poštovanja, stabilnosti i pravičnosti.

Kao što jedan od komentara suštinski pokazuje, dovoljno je da se pređe "crvena linija" i da odlazak više nije individualna odluka, već domino efekat koji može da pogodi celu kompaniju.