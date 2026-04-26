Dok razmišljate o prelasku u novi tim, većoj zaradi i narednom koraku u karijeri, na "staroj adresi" često ostaje novac koji vam po zakonu pripada, ali na koji vas niko neće posebno podsetiti.

U praksi, to nisu zanemarljivi iznosi. Reč je o bonusima koji još nisu isplaćeni, neiskorišćenim benefitima, pa čak i o uplatama poslodavca koje još uvek nisu u potpunosti "vaše". Razlika između promišljenog i brzog odlaska nekada može da iznosi i nekoliko hiljada evra.

Prema podacima iz 2025. godine, samo u SAD postoji više od 30 miliona "zaboravljenih" penzionih računa, ukupne vrednosti oko 2,1 bilion dolara, prenosi CNBC Make It.

Prebacite novac

Ukoliko imate penzioni ili investicioni račun preko poslodavca, ključno je da razumete šta se sa tim sredstvima dešava nakon što napustite firmu.

U pojedinim situacijama novac ostaje na postojećem računu i lako može biti zaboravljen. U drugim slučajevima, poslodavac može izvršiti isplatu, ali ukoliko sredstva ne prebacite na odgovarajući račun u predviđenom roku, ona mogu postati predmet oporezivanja, uz dodatne troškove.

Drugim rečima, novac koji ste godinama izdvajali može se smanjiti samo zato što niste reagovali na vreme.

Proverite šta je zaista vaše

Mnoge kompanije nude dodatne uplate ili bonuse koji ne prelaze automatski u vaše vlasništvo u celosti. Oni su vezani za vremenski period nakon kojeg taj novac zaista postaje vaš.

U "cliff" modelu, pravo na ceo iznos ostvarujete tek nakon određenog broja godina. Ako odete ranije, ne dobijate ništa. U postepenom modelu, pravo se stiče kroz vreme, u određenim procentima.

Razlika između odlaska "sada" i "za šest meseci" ponekad nije samo vremenska, već i značajna finansijska razlika.

Zato je važno da pre odlaska tačno utvrdite koliki deo sredstava zapravo nosite sa sobom.

Ne ostavljajte benefite neiskorišćene

Pojedini benefiti funkcionišu po principu "iskoristi ili izgubi". To uključuje različite zdravstvene ili namenski definisane fondove, ali i pogodnosti koje su bliže našem tržištu, poput neiskorišćenih dana odmora, bonusa ili refundacija.

U nekim slučajevima, zaposleni može da iskoristi određene pogodnosti i pre nego što ih u potpunosti "otplati" kroz platu. To znači da možete biti u realnom plusu, ali samo ako reagujete na vreme.

Jedan odlazak kod stomatologa ili završetak refundacije može napraviti razliku između pametne odluke i čistog gubitka.

Odlazak je nova prilika, ali i finansijski test

Promena posla je najčešće usmerena na ono što dolazi. Ipak, način na koji zatvarate prethodno poglavlje često više govori o vašoj finansijskoj pismenosti nego sam izbor nove kompanije.

Najveća greška nije u tome što novac ne postoji, već u tome što ga niko neće potraživati umesto vas. Zato, pre nego što zatvorite vrata za sobom, proverite da li ste zaista poneli sve što ste zaradili.