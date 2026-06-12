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Srbija ima priliku da dodatno unapredi svoju konkurentnost i privuče novi investicioni ciklus kroz jačanje vladavine prava, unapređenje poslovnog okruženja, razvoj talenata i izgradnju otpornije ekonomije, poručeno je na radnom doručku Američke privredne komore u Srbiji (AmCham), na kojem su govorili predsednica Upravnog odbora AmCham-a Ana Drašković i prvi potpredsednik Darko Popović.

- Privreda najbolje raste u okruženju koje karakterišu stabilna pravila igre, efikasne institucije i otvoren dijalog između javnog i privatnog sektora. Takvo okruženje podstiče nove investicije, razvoj domaćih kompanija i otvaranje kvalitetnih radnih mesta - istaknuto je tokom razgovora.

Foto: Ivan Zupanc

Investicije veće od 14 milijardi evra

AmCham okuplja više od 260 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija, koje su u Srbiju investirale preko 14 milijardi evra i zapošljavaju više od 119.000 ljudi. Kroz aktivno zagovaranje i dijalog sa institucijama, AmCham doprinosi unapređenju ukupnog poslovnog okruženja i jačanju investicione klime kroz smanjenje administrativnih opterećenja, razvoj predvidivog i primenljivog regulatornog okvira i podsticanje inovacija, preduzetništva i produktivnosti.

Poseban akcenat stavljen je na značaj vladavine prava kao temelja održivog ekonomskog razvoja. AmCham je ukazao na potrebu ubrzanja institucionalnih reformi usmerenih na jačanje vladavine prava, efikasno izvršenje ugovornih obaveza i obezbeđivanje jednakih uslova poslovanja za sve učesnike na tržištu.

Foto: Ivan Zupanc

Razvoj i očuvanje talenata prepoznat je kao jedan od ključnih izazova za budući rast. Istaknuto je da je unapređenje zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine i ukupnog kvaliteta života ključnog značaja za privlačenje, zadržavanje i osnaživanje talenata, kao i za ublažavanje odliva stručnih kadrova. Istovremeno, razvoj konkurentnog privatnog sektora, uz kontinuirano unapređenje i ulaganje u znanja i veštine prilagođene eri veštačke inteligencije, predstavlja važan preduslov za razvoj konkurentne ekonomije i kvalitetnih radnih mesta.

Ulaganje u obrazovanje

Zato AmCham kontinuirano ulaže u povezivanje privrede i obrazovanja kroz partnerstva sa Matematičkom gimnazijom, univerzitetima i startap zajednicom. Već dvanaestu godinu zaredom realizuje se program AmChamps, kroz koji je do sada prošlo oko 600 studenata i mladih profesionalaca.

Foto: Ivan Zupanc

AmCham podseća i na potrebu smanjenja ranjivosti privrede na globalne ekonomske i geopolitičke poremećaje kroz diverzifikaciju izvora energije i trgovinskih tokova, uklanjanje regionalnih trgovinskih barijera, unapređenje pristupa Jedinstvenom tržištu Evropske unije, kao i dalje jačanje digitalne i saobraćajne infrastrukture.

Sve ove oblasti obuhvaćene su radom 10 aktivnih odbora Američke privredne komore, koji okupljaju stručnjake iz kompanija članica i predstavljaju platformu za kreiranje konkretnih predloga javnih politika usmerenih na unapređenje poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti Srbije.

AmCham aktivno doprinosi unapređenju srpsko-američkih ekonomskih odnosa, a ove godine obeležava 25 godina postojanja, kao i 250 godina američke nezavisnosti. Ocenjeno je da razvoj strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, snažnije ekonomsko povezivanje i povećanje investicija u oba smera predstavljaju važan oslonac daljeg razvoja Srbije.

AmCham nastavlja da pruža snažnu podršku procesu evropskih integracija Srbije, uz očekivanje da reformski procesi budu dodatno ubrzani i sprovedeni kroz kontinuirani dijalog institucija i privrede.

Tradicija duga četvrt veka

Tokom prethodnih 25 godina, AmCham je izgradio reputaciju jedne od najuticajnijih poslovnih asocijacija u Srbiji, učestvujući u unapređenju više od 300 regulatornih akata i njihove primene u praksi - od usklađivanja zaštite intelektualne svojine sa međunarodnim standardima i jačanja kapaciteta institucija, preko modernizacije poresko-finansijskog i inspekcijskog okvira, digitalizacije javne uprave i uklanjanja prepreka za elektronsko poslovanje, do otvaranja zelene i energetske tranzicije i unapređenja pristupa modernim terapijama za pacijente u Srbiji.

Foto: Ivan Zupanc

Ovi rezultati pokazuju da AmCham nije bio samo učesnik u javno-privatnom dijalogu, već pokretač sistemskih promena koje su poslovno okruženje učinile predvidljivijim, efikasnijim i bližim međunarodnim standardima. Istovremeno, predstoji važan rad na institucionalnim reformama kao što su unapređenje efikasnosti pravosuđa, jačanje vladavine prava, unapređenje mehanizama za suzbijanje korupcije, završetak reforme parafiskalnih nameta, dalje pojednostavljenje deviznog poslovanja, puna primena e-suda i elektronskih dokumenata u svim oblastima, doslednije sprovođenje principa "zagađivač plaća", otklanjanje prepreka za zelenu energiju i CBAM prilagođavanje, kao i ubrzanje i digitalizacija procedura u zdravstvu.

Zaključeno je da održivi rast srpske privrede počiva na primeni američkih vrednosti poslovanja – konkurentnosti, transparentnosti i slobodnog preduzetništva – uz oslanjanje na snažne domaće institucije, vladavinu prava, pravnu predvidivost i nastavak procesa evropskih integracija. Upravo takav okvir predstavlja najbolju osnovu za nova ulaganja, razvoj domaće privrede i dugoročni prosperitet društva u celini.