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Nekada je buka u zgradama bila stvar komšijskog tolerisanja i kratke rasprave na hodniku. Danas, međutim, kada veliki broj ljudi radi od kuće, ima online sastanke ili pokušava da pronađe mir nakon posla, pravila kućnog reda postala su jedna od najvažnijih tema života u stambenim zajednicama.

Dovoljno je da neko kasno uveče pomera nameštaj, buši zidove tokom odmora ili pojača muziku u pogrešno vreme pa da cela zgrada reaguje. Upravo zato se tokom 2026. godine sve više pažnje posvećuje pravilima o kućnom miru, dozvoljenim terminima za buku i obavezama koje imaju i stanari i upravnici zgrada.

Mnogi ne znaju pravila kućnog reda u zgradama

Mnogi i dalje ne znaju kada je renoviranje dozvoljeno, kolika buka može da se prijavi, šta zakon smatra remećenjem kućnog reda i u kojim situacijama komunalna milicija može da reaguje. Još važnije, veliki broj građana nije svestan da kazne danas mogu biti znatno ozbiljnije nego ranije, posebno u većim gradovima i novijim stambenim kompleksima.

Kakva vrsta zvuka je dozvoljena, a šta se tumači kao buka?

Kao što je i normalno, pravljenje buke po hodnicima zgrade ili u stanovima nije u redu. Zato postoji pravilo koje strogo brani vikanje po hodnicima, udaranje loptom u hodniku, liftu ili stanu, preglasno puštanje muzike, televizora ili radio aparata, kao i bušenje i lupanje u stanu mimo dozvoljenog vremena. Buka, prirodno, remeti kućni red i može da smeta većini stanara vaše zgrade.

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Takozvano zvučno zagađenje nov je pojam, ali nije nova pojava. U današnjem svetu okruženi smo vrlo snažnim zvucima koji mogu značajno da naškode ne samo našim šansama za kvalitetnim snom, već i zdravlju ušnog aparata, zbog čega su i zakonske norme o buci u stambenim zgradama danas znatno rigoroznije. Dozvoljena visina zvuka muzike ili kućnih aparata ograničena je na nivo sobne jačine zvuka (najčešće do 30 decibela tokom noći).

Pravila za dnevni i noćni odmor stanara

Naravno, postoje izuzeci, kada slavite nešto ili renovirate neku prostoriju stana. Ako na vreme informišete stanare obaveštenjem na oglasnoj tabli zgrade (koja je danas sve češće u digitalnom formatu ili putem zvanične viber/whatsapp grupe stambene zajednice) da će biti buke, i ako većina stanara potvrdi da je saglasna sa tim, nećete imati problema.

U periodu od 14h do 17h vlada dnevni odmor kada je potrebno da svi stanari zgrade ne narušavaju kućni mir, sem ako nisu dobili pismeno odobrenje većine stanara. Noćni odmor traje od 22h do 06h (vikendom i praznicima često i do 08h) i on nikako ne sme da se narušava.

Za vreme noćnog odmora svi radovi moraju da prestanu. Ako je u pitanju neko slavlje, uz pismeno odobrenje komšija, slavlje i malo glasnija muzika se mogu nastaviti i u tom periodu. Ako se nedozvoljena buka čuje iz zajedničkih ili posebnih prostorija zgrade, stanarima je dozvoljeno da pozovu nadležnu komunalnu miliciju ili upravnika zgrade da interveniše umesto njih.

Pravljenje buke je novčano kažnjivo, i to potvrđuje njenu ozbiljnost. Vrlo je lako videti zašto je buka u noćnim satima jako neprijatna. Dok neko slavi, mnogi drugi pokušavaju da se naspavaju i spremni dočekaju novi radni dan. Nikako nije fer da neko ispašta zbog proslave drugog stanara.

Izgled, čistoća zgrade i ekološke norme

Na terasama i lođama zgrade je strogo zabranjeno da se vidi veš koji se suši sa ulične strane, da se drži stari nameštaj, sudovi za bacanje ili da se drže drva za ogrev, jer sve ovo ozbiljno narušava opšti i arhitektonski izgled zgrade. Naravno, često se dešava da uprkos ovom pravilu baš ovi slučajevi budu vidljivi s ulica i hodnika stambenih objekata. Međutim, to je posledica nevoljnosti pojedinaca, a ne manjka propisa, jer je sve navedeno zabranjeno uz pretnju visokih novčanih kazni!

U hodnicima zgrade ispred stana se može nalaziti samo otirač, a u nekim slučajevima, ako je hodnik dovoljno širok i svi stanari tog sprata su saglasni i u skladu sa protivpožarnim propisima, mogu se držati saksije sa cvećem.

Pravila za vlasnike kućnih ljubimaca i održavanje higijene

Ako u stanu imate kućnog ljubimca, dužni ste da vodite računa da ta životinja ne pravi veliku buku i da ne pravi nered po zajedničkim prostorijama zgrade ili na zelenim površinama ispred zgrade. Ako se to ipak desi, vaša je apsolutna obaveza da smeće i prljavštinu koju je životinja napravila odmah počistite. U 2026. godini, komunalni inspektori su posebno osetljivi na nepoštovanje ovih pravila.

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Svaki stan mora imati jasno istaknut broj na ulaznim vratima, a pored toga na vratima se može naći i ime i prezime vlasnika. Reklame se mogu nalepiti isključivo ako se u tom stanu obavlja neka zakonom dozvoljena delatnost. Stanari su, pored toga, dužni da zajedničke prostorije, stepenište, hodnike i zemljište ispred zgrade drže čistim i urednim. Uvek mora da postoji nesmetan prolaz kroz sve prostorije radi evakuacije u hitnim slučajevima.

Zabranjeno je bacanje smeća ili tečnosti po svim navedenim prostorijama. Pored toga, održavanje vrata, prozora i zidova unutrašnjosti zgrade je vrlo bitno, te se oni ne smeju prljati ili iscrtavati grafitima. Ekološka svest je danas na višem nivou, pa se od stanara očekuje i pravilno razvrstavanje otpada u reciklažne kante, ukoliko su one obezbeđene u sklopu zgrade.

Stanari moraju da vode računa da neprijatni mirisi iz njihovih stanova ne izlaze u hodnike. Trešenje tepiha, posteljine ili stolnjaka kroz prozor, preko terase, lođe ili u hodnik zgrade je najstrože zabranjeno. Ako se pojave insekti ili glodari u stanu, stanar je dužan da angažuje dezinsekciju, a ako se to desi u zajedničkim prostorijama, stambena zajednica preko upravnika mora odmah da sanira taj problem.

Držanje drva za ogrev je jedino moguće u posebnom delu podruma, koji je namenski obezbeđen za to, dok je cepanje drva strogo zabranjeno u bilo kom delu stambene zgrade, uključujući i dvorište.

Obavljanje različitih poslovnih delatnosti u zgradi

Ako vam je potreban poslovni prostor u zgradi i ako je delatnost kojom želite da se bavite legalna i spada u „tihe delatnosti“ (poput programiranja, konsaltinga, advokature ili računovodstva), to možete raditi iz svog stana, ali bez ikakvog remećenja dnevnog odmora ostalih komšija. Ove delatnosti ne smeju dovoditi do povećane frekvencije ljudi noću.

Ako je delatnost kojom se bavite ugostiteljska ili trgovačka, onda takav poslovni prostor mora da bude smešten isključivo u prizemlju zgrade. Radno vreme lokala može da bude i posle noćnog odmora, ali isključivo uz saglasnost većine stanara, adekvatnu zvučnu izolaciju i bez ikakvog remećenja noćnog mira. Ako koristite zajedničko zemljište zgrade u svrhe posla (npr. postavljanje bašte kafića), morate voditi računa da prolaz za pešake, osobe sa invaliditetom i dečija kolica u svakom trenutku bude potpuno slobodan.

Bezbednost stanara, video nadzor i pametni sistemi

Profesionalni ili izabrani upravnik zgrade mora da vodi računa da je zgrada svakim radnim danom obezbeđena. Iako je nekada važilo pravilo o ručnom zaključavanju od 22h do 05h, moderne zgrade u 2026. godini oslanjaju se na sisteme automatskog zaključavanja, elektronske brave, tagove i pametne interfon sisteme koji funkcionišu 24 časa dnevno, čime je bezbednost podignuta na znatno viši nivo.

Foto: Andrew Angelov/Shutterstock

Vrata svih zajedničkih prostorija, kao što su podrum, prostorija za bicikle, vešernice, tehničke sobe ili tavan, moraju uvek da budu zaključana. Svaki stan za ove prostorije ima svoj ključ ili pristupni tag, a stanari su dužni da ih vrate kada i ako prestanu da žive u toj stambenoj jedinici.

Upravnik zgrade je dužan da se tokom zimskih meseci stara o organizaciji uklanjanja snega i leda ispred ulaza i sa zajedničkih delova zgrade. Takođe, prozori na hodnicima moraju biti zatvoreni u slučaju padavina kako bi se sprečila oštećenja unutrašnjosti.

Upotreba liftova i protivpožarna zaštita

Korišćenje liftova mora da bude isključivo u skladu sa uputstvima postavljenim na vratima ili unutar kabine od strane proizvođača (poštovanje maksimalnog broja osoba i nosivosti). Ako je lift u kvaru, to se mora jasno obeležiti, a ovlašćeni servis za popravku i redovno održavanje lifta poziva isključivo upravnik zgrade.

I uz najbolju nameru, samostalno sređivanje, modifikovanje instalacija ili popravljanje zajedničkih prostorija je najstrože zabranjeno. Građevinski radovi unutar privatnog stana moraju da se vrše stručno, sa dozvolama, tako da se ni u kom slučaju ne ugrožava statika i stabilnost cele zgrade.

Da bi se izbegao rizik od požara, apsolutno je zabranjeno držanje bilo kakvog lako zapaljivog materijala, hemikalija ili plinskih boca u hodnicima, podrumu ili na tavanu zgrade. Loženje je zabranjeno svuda sem u stanu koji za to ima izgrađenu i atestiranu dimnjačku infrastrukturu. Hodnici u zgradi moraju biti adekvatno osvetljeni, a danas se gotovo isključivo koristi senzorsko LED osvetljenje radi maksimalne energetske efikasnosti.

Zajedničke prostorije, parking i dvorište

Zajedničke prostorije koriste svi stanari u zgradi onako kako je to predviđeno njihovom namenom. Starije zgrade uglavnom imaju vešernice na svakom spratu, dok se danas te prostorije često prenamenjuju. Podrumske prostorije koriste oni stanari koji imaju pravo vlasništva nad njima.

Zemljište zgrade i dvorište mogu koristiti svi stanari, a u nekim slučajevima predviđeno je i parkiranje. Važno je naglasiti da pored parkiranih vozila mora da ostane dovoljno mesta za nesmetan prolaz pešaka i intervenciju hitnih službi. U današnje vreme, mnoga dvorišta stambenih zgrada opremaju se i punjačima za električna vozila (EV), čije se korišćenje precizno definiše internim pravilnikom stambene zajednice.

ilustracija Foto: Kirill Makarov / Panthermedia / Profimedia

Za korišćenje specifičnih zajedničkih prostorija mora se napraviti fer raspored. Stanari se mogu dogovoriti i zajednički urediti dvorište ispred zgrade kako bi bilo prijatno za odmor i igru dece. Na zajedničkom zemljištu mogu se postaviti klupe, stolovi, bezbedne ljuljaške i klackalice, a uz adekvatnu saglasnost, tu se mogu naći i parking mesta za bicikle, pa čak i sprave za vežbanje na otvorenom.

Čist račun, duga ljubav

Ovo su ključne stvari koje svaki stanar treba da zna o kućnom redu u 2026. godini i o tome kako da ga poštuje. Kršenjem ovih pravila može doći do intervencije nadležnih organa, visokih novčanih kazni, pa čak i krivičnih prijava, ali izbegavanje kazne nikako nije jedini razlog zašto ovakva pravila treba poštovati.

Kada živite u zgradi, vi ste deo jedne mikro-zajednice. Nikada niste sami i sve što vaše komšije rade utiče na vaš život, kao što i vaša svakodnevica utiče na njihovu. Zbog toga treba težiti ka međusobnom razumevanju i trudu da budete komšija za primer. Na taj način svako dobija, a zgrada postaje prijatan dom za sve generacije.