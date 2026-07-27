Slušaj vest

Jedan radnik iz Srbije objavio je na Fejsbuk stranici "Posao na moru - iskustva“ svoje navodno iskustvo sa sezonskim radom u Hrvatskoj.

"Želeo bih da upozorim sve ljude u vezi sa ovim lokalom. Vlasnik je X, a radnike uglavnom zapošljava preko agencije X. Telefonom vam kažu da je radno vreme osam sati, maksimalno devet u jeku sezone. Meni je jasno da se tokom sezone radi više, ali ako već pitam telefonom, recite mi da se radi po 12 sati, pa da znam šta me čeka" - napisao je on u svojoj objavi.

Istakao je i da od aprila, otkako je stigao na sezonski posao, nijednog dana nije radio manje od 10-11 sati, a bilo je dana kada su radili i po 13 ili 14 sati.

"Priča se o normalnim smenama - prva, druga i međusmena - ali u stvarnosti toga nema. Nikada ne znaš kada radiš i do kada radiš. Radiš prvu smenu od 7 do 16.30, a onda gazda dođe u 14 časova i kaže da moraš ponovo da dođeš u 20 sati, kao da je to dovoljno vremena za odmor. Kada radiš drugu smenu od 16.30, na kraju smene ti kaže da sutra moraš da dođeš već u 9.30 ili 10 sati. I tako ukrug. Naravno, taj dodatni rad nije plaćen“, započeo je svoju priču.

Plata nije 1.500 evra

"Priča je da se ti dodatni sati 'izravnavaju' danima kada pada kiša, jer tada nema posla pošto se kafić uglavnom nalazi na terasi, pa se tih dana radi samo devet sati i navodno se tako nadoknađuju svi prethodni prekovremeni sati. Plata je telefonom dogovorena na 1.500 evra, ali kada smo stigli, ispostavilo se da nije 1.500 već 1.300 evra, dok bi preostalih 200 evra navodno bilo isplaćeno na kraju sezone. Kada je trebalo da primimo platu za maj, dva dana pre isplate nam je rečeno da za maj, jun i jul plata neće biti ni 1.300, već 900 evra, a da će razliku od 400 evra dobiti na kraju sezone. Naravno, od toga nije bilo ništa - tvrdi dalje.

"Pored toga, čovek svakodnevno psihički maltretira radnike. Sve mu je malo i ništa nije dovoljno dobro. Kada ga pitate da objasni šta konkretno nije u redu, počne da viče i preti inspekcijama, govoreći da će vam, ako nastavite da postavljate pitanja, srediti zabranu ulaska u Evropsku uniju na najmanje tri godine. Svake godine ista priča – tortura nad radnicima. Nikoga nikada nije pošteno isplatio - ističe nezadovoljni sezonac.

"Svi lokali u okolini znaju kakav je i da svake godine radi isto. Nijedan meštanin ne ulazi u njegov lokal, jer je prevario svakoga koga je mogao. Laže i izmišlja priče, obećava smeštaj sa svim uslovima, a u stvarnosti je to soba sa bračnim krevetom u kojoj je planirao da zajedno spavaju muškarac od 37 godina i mladić od 23 godine.“

Preti inspekcijama

"Ako želite da popijete kafu u lokalu, morate da je platite. Telefon ne smete da punite jer, navodno, troši previše struje. Kada tražite ono što vam po dogovoru pripada, ponovo slede pretnje inspekcijama i priče kako će on izmisliti da ste vi njemu pretili, pa će se, navodno, videti kome će verovati - njemu ili strancima u Hrvatskoj. Radnici se menjaju na svakih desetak dana, pa vi preuzimate njihove smene, a ni to nije plaćeno. Na kraju vam izmisli i manjak u kasi. Kada predajete smenu, sve je u redu, ali kada treba da primiš platu, odjednom ti kažu da ti nedostaje, na primer, 150 evra u prometu", nabraja dalje.

"Dodaju vam i dva ili tri navodna kašnjenja u ukupnom iznosu od 200 do 250 evra, a zanimljivo je da svi imaju gotovo isti odbitak. Kašnjenje računaju tako da, ako ti radno vreme počinje u 7, a dođeš u 6.55, oni tvrde da već kasniš deset minuta. Sve se na kraju svodi na psihičko maltretiranje. Čovek previše laže i pokušava da vas ubedi u te laži. Upravo po tome je poznat među meštanima Novalje kao najveći lažov. Viče i zbog najmanjih sitnica, često izmišljenih, samo da bi vas maltretirao. Svake godine ista priča", dodaje on.

On je pozvao sve koji su radili u istom lokalu, da ostave komentar, jer su svi prošli isto.

"Ovu objavu pišem samo da se neko drugi ne prevari, jer ljudi i dalje dolaze da rade kod njega, naročito u ovom periodu, pošto je jedan od retkih koji stalno traži radnike - svi mu odu posle deset dana.“

"Nemaš vremena ni da jedeš“

U komentarima se javio i Saša, koji je podelio svoje iskustvo rada tokom sezone.

"Raditi po takvim lokalima u Hrvatskoj, Crnoj Gori i sličnim mestima tokom sezone - to je pakao. Samo jednom sam radio kao pomoćni kuvar i nikad više. Restoran je počinjao da radi u podne, a ja sam morao da dođem već u 10.30 da otvorim kuhinju, stavim blitvu i krompir da se kuvaju i očistim dve ili tri hobotnice koje su morale da budu gotove do 12 časova. Tada dolazi gospoda - kuvar i kuvarica.