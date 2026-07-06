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Sve više građana Srbije ovog leta odlazi na sezonski rad u Hrvatsku, privučeni platama koje dostižu i nekoliko hiljada evra mesečno. Ipak, iza primamljivih oglasa krije se mnogo rada, odricanja i ozbiljne odgovornosti.

To iz ličnog iskustva potvrđuje Vesna Zec (55) iz Sremske Mitrovice, koja već pet godina radi kao kuvarica na hrvatskom primorju.

Plate su velike, ali posao nije lak

Hrvatskoj i ove godine nedostaje veliki broj radnika u ugostiteljstvu i turizmu. Najtraženiji su kuvari, pomoćni kuvari, konobari, barmeni, recepcioneri i sobarice, a zbog manjka radne snage poslodavci nude sve bolje uslove.

Vesna kaže da iskusni kuvari mogu da zarade i oko 3.000 evra mesečno, dok pomoćni kuvari primaju između 1.700 i 2.000 evra.

- Ako su obezbeđeni smeštaj i hrana, može dosta da se uštedi. Zato mnogi odlaze tamo - kaže ona.

Foto: Privatna arhiva

"Ne idite preko neproverenih agencija"

Najveća greška, smatra Vesna, jeste odlazak preko neproverenih posrednika.

- Ja nisam otišla preko agencije, već po preporuci. Ljudi često dobiju jedno obećanje, a kada stignu, dočeka ih sasvim druga situacija. Zato savetujem da se posao traži direktno kod poslodavca ili preko nekoga kome verujete - priča ona.

Dodaje da pre polaska obavezno treba proveriti ugovor, uslove smeštaja, radno vreme i sve što je dogovoreno.

Jedan telefonski poziv rasplakao je devojku

Vesna pamti događaj koji ju je posebno potresao. Na putu za Hrvatsku upoznala je mladu devojku koja je već predala dokumentaciju za radnu dozvolu i bila uverena da je posao čeka.

- Dok smo čekale autobus u Rijeci zazvonio joj je telefon. Poslodavac joj je rekao da se predomislio i da ipak ne dolazi. Ostala je sama u drugoj državi, bez posla i bez plana šta dalje. Počela je da plače. Tada sam shvatila koliko je važno imati sigurnog poslodavca pre nego što krenete na put - kaže Vesna.

Foto: Dijana Šćekić

"Kod mojih poslodavaca osećam se kao kod kuće"

Za razliku od brojnih loših iskustava koje je čula od drugih radnika, Vesna kaže da je imala sreće.

- Promenila sam samo dva poslodavca. Kod prvog je bilo korektno, a kod sadašnjeg sam već četiri godine. Nikada nisam imala problem.

Dodaje da je atmosfera u restoranu u kojem radi podseća na Srbiju.

- Nekad imam osećaj kao da nisam ni otišla iz Sremske Mitrovice. Ljudi su glasni, srdačni, stalno se šale, slušaju muziku sa prostora bivše Jugoslavije. Brzo sam se uklopila i osećam se kao kod kuće.

Kaže i da je upravo odnos među kolegama jedan od razloga zbog kojih je ostala.

- Kada radite po deset ili dvanaest sati dnevno, mnogo znači da dolazite među ljude koji vas prihvataju. Tada se i umor lakše podnosi.

"Najteže je što porodicu viđate retko"

Iako je zadovoljna poslom, priznaje da je porodica ono što joj najviše nedostaje.

- Posao vam oduzme gotovo ceo dan. Posle smene imate malo vremena da se odmorite i to je uglavnom sve. Ako stignem, prošetam pored mora ili se okupam, ali ljudi pogrešno misle da je to letovanje.

Foto: Privatna arhiva

Vesna kaže da mnogi imaju potpuno pogrešnu predstavu o sezonskom radu.

- Ljudi zamišljaju sunce, plažu i more. U stvarnosti radite od jutra do večeri. Ako uhvatim sat vremena slobodno, iskoristim ga za kratku šetnju ili kupanje i vraćam se na posao.

Zbog toga svima daje isti savet.

- Ko ide zbog provoda, bolje da ne ide. Tamo se ide isključivo da se radi i zaradi.

Šta donosi bolju zaradu?

Za konobare i radnike koji su u kontaktu sa gostima, kaže, presudno je znanje stranih jezika.

- Nemački i engleski mnogo znače. Ko zna oba jezika mnogo lakše dolazi do boljeg radnog mesta i veće plate.

Prema njenim rečima, u restoranima na hrvatskom primorju, pored radnika iz regiona, dolaze i radnici iz celog sveta

- Najviše je radnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, a poslednjih godina sve više dolaze radnici sa Filipina i iz Nepala.

Na kraju razgovora Vesna poručuje da posao u Hrvatskoj može biti odlična prilika, ali samo za one koji unapred znaju šta ih čeka.

- Ako su vam obezbeđeni smeštaj i hrana, može dosta da se uštedi. Ali sezona je veoma naporna, privatnog života gotovo da nema. Zato dobro proverite poslodavca, tražite ugovor pre polaska i ne verujte obećanjima koja nisu napisana na papiru. Tako ćete izbeći najveće probleme.