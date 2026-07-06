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Specijalni rezervat prirode „Peštersko polje“ smešten je na prostranoj Pešterskoj visoravni, jednoj od najvećih u Evropi. Zbog svoje surove, ali izuzetno očuvane prirode, među zaljubljenicima u prirodu poznat je i kao „srpski Tibet“.

Pored ovog naziva, tu je i “balkanski Sibir”, ali sa razlogom, jer se temperature tokom zime ovde mogu spustiti i do 40 stepeni ispod nule.

A zašto “srpski Tibet”?

Zbog brojnih istorijskih, sakralnih i istorijski značajnih spomenika u okolini Peštera, područje je zavredelo krilaticu „srpskog Tibeta“.

Budući da se nalazi na nadmorskoj visini između 900 i 1.200 metara, Pešterska visoravan važi za jednu od najvećih evropskih visoravani, a svakako najveću balkansku. Na području opštineSjenica se nalazi najveći deo Peštera, dok je manji deo na području Tutina i Novog Pazara.

Najverovatnije prema slovenskom terminu za pećine, koji glasi peštere, ovo područje je nazvano Pešter. Postoji i mišnjenje da naziv Pešter vodi poreklo od reči „špeš-ter“ iz ilirskog jezika, u značenju „pretežno mračno“.

Inače, Pešterska visoravan važi za najhladniji deo Srbije, a 13. januara 1985. izmereno je -39,5 stepeni celzijusa u selu Karajukića bunari, što je ujedno i najniža temperatura ikada izmerena u zemlji.