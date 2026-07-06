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U trenutku kada cene nekretnina i zakupnina dostižu rekordne iznose širom Evrope, jedan 89-godišnji Nemac privukao je pažnju javnosti svojom nesvakidašnjom odlukom. Umesto da proda zemljište procenjeno na oko 10 miliona evra i ostvari veliku zaradu, odlučio je da ga donira kako bi na njemu bili izgrađeni pristupačni stanovi za ljude sa nižim primanjima.

Reč je o Otu Gugeru, koji živi u Minhenu, jednom od gradova sa najvišim troškovima stanovanja u Nemačkoj.

Guger je neprofitnoj fondaciji poklonio zemljište površine oko 3.000 kvadratnih metara, čija se vrednost na tržištu procenjuje na približno 10 miliona evra.

Na toj parceli planirana je gradnja oko dvadeset stanova namenjenih građanima sa nižim prihodima, kojima je zbog visokih cena nekretnina sve teže da obezbede adekvatan smeštaj.

Iako se odrekao potencijalne višemilionske zarade, Guger i članovi njegove porodice zadržaće pravo doživotnog stanovanja na toj lokaciji.

Želi zajednicu u kojoj će zajedno živeti mladi i stari

Kako je objasnio, cilj mu nije bio finansijska dobit, već stvaranje zajednice u kojoj će zajedno živeti različite generacije, piše DW.

Veruje da mladim porodicama i ljudima sa skromnijim primanjima treba pružiti priliku za bolji početak, posebno u gradu u kojem su cene nekretnina među najvišima u Evropi.

Minhen među najskupljim gradovima za život

Minhen se godinama nalazi među najskupljim gradovima za stanovanje u Nemačkoj. Visoke kirije i manjak stambenog prostora predstavljaju ozbiljan izazov, naročito za mlade, porodice i zaposlene sa prosečnim primanjima.

Zbog toga je Gugerova odluka da zemljište ustupi za izgradnju pristupačnih stanova naišla na brojne pozitivne reakcije i postala primer kako pojedinci mogu svojim potezima da doprinesu rešavanju stambene krize.