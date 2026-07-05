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Mnogi vozači u Nemačkoj često parkiraju automobile onako kako im najviše odgovara u datom trenutku, ukoso preko označenog mesta, predaleko od ivice puta ili tako da zauzimaju više parking mesta od predviđenog. Međutim, nemački Zakon o drumskom saobraćaju jasno propisuje da vozila moraju biti parkirana na način koji omogućava maksimalno iskorišćavanje prostora.

Vozači koji zauzimaju više mesta nego što je potrebno ili svojim parkiranjem nepotrebno blokiraju prostor mogu biti novčano kažnjeni, a u određenim slučajevima učestalog kršenja propisa rizikuju i ozbiljnije posledice.

Vozilo mora zauzimati što manje prostora

Prema članu 12. stav 6. nemačkog Zakona o drumskom saobraćaju, vozači su dužni da parkiraju vozilo tako da ono zauzima što manje prostora. To znači da nije dozvoljeno namerno zauzimanje dva parking mesta ili parkiranje koje ometa racionalno korišćenje parking prostora.

Za ovakve prekršaje predviđena je novčana kazna od 10 evra, čak i u situacijama kada drugi učesnici u saobraćaju nisu direktno ugroženi.

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Automobil bi, po pravilu, trebalo parkirati što bliže desnoj ivici kolovoza. Izuzeci postoje samo u jednosmernim ulicama ili na mestima gde se sa desne strane nalaze tramvajske šine.

Pravila za korišćenje plavog parking sata

Na javnim parkiralištima gde je obavezna upotreba parking sata, vreme dolaska može se zaokružiti na narednih pola sata.

Međutim, nemački propisi precizno definišu i izgled parking sata. On mora biti plave boje i dimenzija 11 x 15 centimetara. Korišćenje improvizovanih, digitalnih ili drugačije dizajniranih satova nije dozvoljeno.

Kazne za nepropisan parking sat mogu iznositi i do 30 evra. Isto važi i za vozače koji koriste mobilne aplikacije za parkiranje, jer ih to ne oslobađa obaveze poštovanja propisanog vremena parkiranja.

Zbog učestalih prekršaja slede posledice

Vozači koji konstantno ignorišu saobraćajna pravila i redovno dobijaju kazne zbog nepropisnog parkiranja mogu se suočiti sa mnogo ozbiljnijim posledicama od novčanih kazni.

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U određenim slučajevima nadležni organi mogu ih uputiti na vanredni medicinsko-psihološki pregled, među građanima poznat i kao "test za procenu sposobnosti vozača".

Ukoliko vozač ne prođe ovaj pregled, može ostati bez vozačke dozvole, čak i ako nikada nije izazvao saobraćajnu nezgodu.

Gde je zabranjeno parkiranje

Parkiranje na trotoarima, biciklističkim stazama i prilazima namenjenim vatrogasnim vozilima u Nemačkoj je strogo zabranjeno.

Vozači koji ignorišu ove zabrane ne samo da mogu dobiti visoke novčane kazne, već rizikuju i da im vozilo bude uklonjeno pauk službom.

Ista pravila važe i za parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom. Korišćenje takvih mesta bez odgovarajuće dozvole smatra se ozbiljnim prekršajem.

Čuvanje parking mesta može biti kažnjivo

Praksa u kojoj suvozač ili druga osoba stane na slobodno parking mesto kako bi ga "sačuvala" dok vozač ne stigne u Nemačkoj nije dozvoljena.

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Pošto su parking prostori javne površine, namerno sprečavanje drugih vozača da koriste slobodno mesto smatra se prekršajem. U pojedinim slučajevima sud može ovakvo ponašanje okarakterisati čak i kao prisilu.

Problemi i za vlasnike napuštenih vozila

Posebnu pažnju komunalne službe posvećuju neregistrovanim i odjavljenim vozilima koja se ostavljaju na javnim površinama.

Vlasnici takvih automobila mogu biti suočeni sa značajnim novčanim kaznama, kao i troškovima uklanjanja i skladištenja vozila.

Lokalne vlasti poslednjih godina ulažu dodatne napore kako bi pronašle odgovorne osobe, koristeći broj šasije i podatke o prethodnim vlasnicima, kako bi naplatile nastale troškove.

Nemačka važi za jednu od evropskih zemalja sa najstrožim pravilima kada je reč o parkiranju. Zbog toga se od vozača očekuje ne samo da poštuju saobraćajne propise, već i da vode računa o racionalnom korišćenju prostora i potrebama drugih učesnika u saobraćaju. U suprotnom, čak i naizgled bezazlen prekršaj može rezultirati novčanom kaznom ili ozbiljnijim sankcijama.