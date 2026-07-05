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Većina zaposlenih u Srbiji živi u ubeđenju da od poslodavca može dobiti samo dve vrste odsustva, redovan godišnji odmor i bolovanje. Zbog toga radnici redovno žrtvuju svoje teško zarađene dane za letovanje kako bi obavili selidbu, negovali bolesnog člana porodice ili završili važne privatne obaveze.

Razlog za to je jednostavan, poslodavci i službe za ljudske resurse retko će vam sami ponuditi informacije o vašim dodatnim pravima.

Međutim, Zakon o radu Republike Srbije jasno predviđa institut plaćenog odsustva. Reč je o slobodnim danima koji su stopostotno plaćeni i koji se ne oduzimaju od vašeg godišnjeg odmora.

Dva slobodna dana za dobrovoljno davanje krvi

Ovo je verovatno najplemenitije, ali i najređe korišćeno pravo među radnicima. Prema zakonu, za svako dobrovoljno davanje krvi zaposleni ima pravo na dva uzastopna plaćena slobodna dana. U ta dva dana uračunava se i sam dan kada dajete krv.

Ako, na primer, date krv u četvrtak, zakon vam garantuje da su četvrtak i petak vaši slobodni, plaćeni dani. S obzirom na to da krv možete davati više puta godišnje, ovo je značajan benefit koji poslodavac ne sme da vam uskrati. Dovoljno je samo da u firmu donesete potvrdu iz Zavoda za transfuziju.

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Do pet dana za važne životne događaje

Zakon predviđa da zaposleni ima pravo na do pet radnih dana plaćenog odsustva u toku jedne kalendarske godine za važne porodične događaje. To se pre svega odnosi na sklapanje braka i porođaj supruge.

Za sopstveno venčanje sleduju vam plaćeni dani kako biste se pripremili i odmorili, bez diranja godišnjeg odmora, a u drugom slučaju očevi imaju pravo na plaćene dane kako bi proslavili i pomogli supruzi po izlasku iz porodilišta.

Plaćeni dani za negu bolesnog člana porodice

Kada se član uže porodice teško razboli, radnici često otvaraju lažna bolovanja ili troše godišnji odmor kako bi bili uz njega. Zakon o radu vam u slučaju teže bolesti člana uže porodice garantuje pravo na plaćeno odsustvo do pet radnih dana u toku godine. Potrebno je samo priložiti medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje zdravstveno stanje člana porodice.

Smrtni slučaj u porodici U najtežim životnim trenucima, posao je poslednja stvar o kojoj treba da brinete. U slučaju smrti člana uže porodice, zakon vam garantuje pet radnih dana plaćenog odsustva.

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Skriveni dani

Pored onoga što izričito piše u državnom zakonu, svaki poslodavac ima svoj interni Pravilnik o radu. Ono što vam na razgovoru za posao često prećute jeste da se u tim internim aktima često kriju dodatni plaćeni dani.

U mnogim firmama, radnici imaju pravo na jedan do tri plaćena dana u slučaju preseljenja na novu adresu. Takođe, sve više kompanija nudi jedan plaćeni slobodan dan roditeljima za polazak deteta u prvi razred osnovne škole, kao i slobodne dane za polaganje stručnih ispita.

Kako da ostvarite ova prava

Ključni problem je to što se ova prava ne aktiviraju automatski. Poslodavac vam ih neće sam ponuditi ako ih ne zatražite.

Da biste iskoristili ono što vam po zakonu pripada, potrebno je da podnesete zvaničan pisani zahtev poslodavcu za korišćenje plaćenog odsustva. Takođe, imate puno pravo da od HR službe ili pravnika u firmi zatražite na uvid Pravilnik o radu, jer se u njemu kriju benefiti koji vam mogu značajno olakšati organizaciju privatnog života i sačuvati godišnji odmor za ono čemu je zaista namenjen.