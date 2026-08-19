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Jedna optužba može potpuno da promeni odnos koji ste godinama gradili sa nekim. Upravo to dogodilo se ženi sa Balkana koja već gotovo deceniju čisti privatne kuće u Nemačkoj, a prošle nedelje našla se u situaciji koju nije mogla ni da zamisli. Sve je detaljno opisala u Fejsbuk grupi "Život u Nemačkoj“ i zatražila savet.

- Čistim privatne kuće u Nemačkoj već devet godina. Prošle nedelje jedna porodica optužila me je da sam ukrala sat vredan 4.000 evra. Govorili su da sam jedina osoba sa strane koja je tog dana bila u kući i pretili policijom. Dva dana kasnije javili su da je njihov sin pronašao sat u automobilu. Ponudili su mi 300 evra i zamolili me da nastavim da dolazim kao da se ništa nije dogodilo. Novac mi treba, ali ne mogu da zaboravim kako su me gledali. Da li biste se vratili da radite kod njih - pitala je.

Ubrzo su joj se javili drugi članovi grupe koji su ispričali da su i sami imali slične situacije.

- Tako je bilo i kod mene, sat je vredeo 30.000 evra. Nisu me direktno optužili, ali videla sam da su mislili da sam ga ja ukrala. Kasnije su ga pronašli u fioci. Ja i dalje idem kod njih i nemam problem sa tim - napisala je jedna žena.

"Ne bih ni da sam gladna“

Ipak, većina članova grupe u komentarima je navela da se posle takve optužbe ni po koju cenu ne bi vratila u tu kuću.

- Da sam gladna, ne bih, ali to sam ja.

- Ne, ne bih se vratila. Čak i da nemam šta da jedem. Posla ima svuda za onoga ko hoće da radi i ko je pošten.

Neki su upozorili ženu da bi trebalo da razmisli o tome šta bi se dogodilo sledeći put kada nestane nešto za šta nije kriva.

- Opet bi upirali prstom u tebe. Da li ti treba takav život, pun stresa i nesigurnosti?

Drugi su dodali da je reč o ozbiljnoj uvredi i narušavanju ugleda, što je samo po sebi dovoljan razlog da se saradnja prekine.

- Ja se ne bih vratio. Imao sam nekoliko situacija u kojima su mi podmetali, ali sam sve lepo prikupio, stavio na sto i objasnio da neću da se ponižavam zbog nečijeg sitniša i da mi se ne isplati da brukam sebe zbog novca. Uzmi novac, pozdravi se sa njima i objasni da je to premalo novca da bi zbog njega trpela poniženje. Kada uzmeš novac, obavezno napiši priznanicu da su ti ga dali kao poklon, jer i zbog toga mogu da te prijave, pa možeš da upadneš u problem. Ili blokiraj broj i traži drugi posao.

Ipak, javili su se i oni koji su imali drugačije mišljenje.

- Blago rečeno, njihova reakcija bila je jadna. S druge strane, izvinili su se. Ne znam kakva su vaša iskustva, ali u mom slučaju za krajnje odvratno ponašanje NIKADA nisam dobila izvinjenje, čak ni lažno. Ti ljudi su pogrešili, ali su shvatili grešku, cene te, a sada te možda cene još više. Nisam sklona da dajem druge šanse, ali u ovom slučaju prihvatila bih izvinjenje i ponuđenu naknadu.