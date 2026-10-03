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Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi, preneo je Trejding ekonomiks.

Koordinisano oslobađanje rezervi, koje bi nadgledala Međunarodna agencija za energiju (IEA), trebalo bi da bude sprovedeno tokom četiri meseca, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron.

On je naveo da je cilj inicijative smanjenje cena nakon pritiska administracije američkog predsednika Donalda Trampa da se reaguje na zaoštravanje situacije na tržištu goriva.

Istovremeno, izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka vraćen je gotovo do nivoa pre rata, ali neizvesnost u vezi sa pregovorima između SAD i Irana i dalje opterećuje izglede za snabdevanje.

Posebnu zabrinutost izaziva Ormuski moreuz, ključni pravac za transport nafte i gasa, nakon prijavljenih napada na tankere koji ukazuju na nastavak rizika za pomorski saobraćaj.

SAD su istovremeno pojačale protivvazdušnu odbranu oko energetskih postrojenja u Saudijskoj Arabiji i Kataru.