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Primam najniži iznos penzije, pa me zanima da li bi se u slučaju preseljenja nešto promenilo, odnosno da li bih izgubio pravo na tu razliku do najnižeg iznosa penzije?"

Iz PIO fonda objašnjavaju da na isplatu najnižeg iznosa penzije utiče mesto prebivališta penzionera, u zavisnosti od odredaba konkretnog međunarodnog sporazuma o socijalnom osiguranju.

Pravilo za države bivše SFRJ: Sporazumi zaključeni između država nastalih na prostoru bivše SFRJ propisuju da korisnicima koji žive u inostranstvu pripada samo iznos penzije koji su realno zaradili na osnovu navršenog staža i ostvarenih zarada.

Penzioner koji se preseli u Hrvatsku gubi pravo na garantovani deo, odnosno razliku do najnižeg iznosa penzije. Ubuduće će mu se isplaćivati isključivo stvarni, obračunati iznos penzije.

Ovlašćenje ne menja pravila

Iz PIO fonda posebno naglašavaju da se pravo na najniži iznos penzije meri prema stvarnom prebivalištu penzionera, a ne prema načinu ili mestu isplate novca.

To znači da penzioner koji ima prijavljeno prebivalište u inostranstvu ne može da zadrži najniži iznos penzije ni ukoliko ovlasti drugo lice da umesto njega prima novac na račun u Srbiji. Čim se promeni prebivalište, automatski se ukida garantovana razlika do najnižeg iznosa penzije.