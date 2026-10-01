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Miris svežeg hleba i toplih peciva nedeljom ujutru za mnoge je omiljeni deo vikenda. Međutim, pogled na račun na kasi pojedinih pekara sve češće donosi iznenađenje: isti proizvodi koji radnim danima ili subotom imaju jednu cenu, nedeljom koštaju osetno više.

Razlog za to je takozvani nedeljni dodatak (Sonntagszuschlag), koji uvodi sve veći broj pekara.

Koliko iznosi poskupljenje?

Prema analizama tržišta, doplata za rad nedeljom u proseku iznosi oko 10 odsto redovne cene.

Za jedno obično pecivo to u proseku znači poskupljenje od oko četiri centa.

Za pojedinačnu kupovinu taj iznos deluje zanemarljivo, ali kada je reč o većim porodicama koje kupuju veće količine peciva, hleba i kolača, nedeljni doručak postaje osetno skuplji u odnosu na uobičajene radne dane.

Zašto pekari podižu cene nedeljom?

Iza ovog poteza stoji pritisak na troškove poslovanja, odnosno finansiranje troškova radne snage.

Prema zakonima o radu i važećim kolektivnim ugovorima, radnici koji rade nedeljom i državnim praznicima imaju pravo na znatno veće naknade za rad. Za pekare to predstavlja veliki finansijski teret.

Dodaci na platu za rad nedeljom u pojedinim sistemima iznose 50 odsto iznad redovne satnice.

Na dane državnih praznika ta naknada raste i do 100 odsto.

Kako bi barem delimično pokrili povećane troškove zaposlenih i smanjili gubitke, pekari su prinuđeni da deo tereta prebace na krajnje kupce.

Ipak, ova praksa nije univerzalna – deo pekara zadržava potpuno iste cene svih sedam dana u nedelji, preuzimajući trošak rada vikendom na sebe.

Pravila za kupce: Cene moraju biti jasno označene

Pekari nemaju pravo da prikriveno naplaćuju nedeljni dodatak.

Zakon nalaže strogu obavezu transparentnog isticanja cena. Ako se na proizvode primenjuje nedeljna doplata, to mora biti jasno i nedvosmisleno istaknuto na cenovnicima pored proizvoda ili na vidljivom natpisu na ulazu u prodavnicu, kako se kupci na kasi ne bi osećali obmanuto.